صور.. وكيل "أوقاف السويس" يفتتح مركزين لإعداد محفظي القرآن الكريم

السويس - السيد فلاح

افتتح الشيخ محمد عجمي محمود، وكيل وزارة الأوقاف بالسويس، اليوم السبت مركزين لإعداد محفظي القرآن الكريم بالسويس للعام الثاني على التوالي، يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.

وقال وكيل وزارة الأوقاف بالسويس، إنه في إطار اهتمامات وزارة الأوقاف لإعداد محفظين للقرآن الكريم وللاقبال الشديد علي مراكز إعداد المحفظين تم افتتاح مركزين لإعداد محفظي القرآن الكريم بمسجد بدر ببورتوفيق ومسجد مني بفيصل لدراسة القرآن الكريم وأحكام التجويد والعلوم الفقهية وعلوم التفسير، لمدة عامين ليحصل الدارس على شهادة معتمدة من وزارة الأوقاف للعمل كمحفظ للقرآن الكريم.

وتابع الشيخ محمد عجمى محمود، تم افتتاح مركزين لإعداد محفظي القرآن الكريم سعيًا من وزارة الاوقاف لتخريج محفظ معتمد للقران الكريم، وحرصًا علي سلامة عقول أبناء الوطن وحتي لا يستقطب العقول أصحاب الأفكار الهدامة والمشبوهة تحت أي مسمي.

وقال أيمن مهران، مدير العلاقات العامة والإعلام بمديرية أوقاف، إن وكيل الوزارة افتتح اليوم دفعتين للسنة الأولي التمهيدية بمركز إعداد المحفظين علي النحو التالي: دفعة بمركز مسجد بدر ببورتوفيق والذي سبق افتتاحه العام الماضي ليكون الدارسين به فصلين السنة الأولي التمهيدية والسنة الثانية للذين نجحوا بالعام الماضي، دفعة للدارسة بالسنة الأولي التمهيدية بمركز مسجد مني بفيصل والذي تم افتتاحه لأول مرة هذا العام للاقبال الشديد علي أن تكون أيام الدراسة ثلاثة أيام بكل مركز ولكل فرقة.