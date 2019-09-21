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صور.. مهرجان هارمونى للترانيم القبطية يختتم فعالياته بالكاتدرائية

السبت، 21 سبتمبر 2019 05:41 م
صور.. مهرجان هارمونى للترانيم القبطية يختتم فعالياته بالكاتدرائية مهرجان هارمونى للترانيم القبطية يختتم فعالياته بالكاتدرائية
سارة علام

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اختتمت فعاليات مهرجان هارمونى الثانى للترانيم والألحان القبطية مساء أمس باحتفالية بمسرح الكاتدرائية بالعباسية 

فعاليات مهرجان هارموني الثاني للترانيم والألحان القبطية (2)

أعرب الموسيقار حلمى بكر عن سعادته بالأعمال الفنية المقدمة بالمهرجان إلى جانب الأصوات الجيدة والكلمات المنتقاة مؤكدا أن الحفل الختامى يستحق لقب مهرجان وليس ما نراه هذه الأيام من صخب ويطلقون عليها مهرجانات 

فعاليات مهرجان هارموني الثاني للترانيم والألحان القبطية (3)

فيما أكدت الفنانة لبنى عبدالعزيز سعادتها بالمشاركة فى احتفالية هارمونى للترانيم وسماع أصوات الشباب والمواهب المتميزة 

فعاليات مهرجان هارموني الثاني للترانيم والألحان القبطية (1)

ومن جانبها قالت عبير حلمى مدير المهرجان، أن نجاح مهرجان هارمونى الأول أكد للمنظمين ضرورة استمرارية المسيرة بأن يقام المهرجان سنويا فى ظل توافد ومشاركة كبيرة من المتسابقين.

 

وأشارت إلى أن المهرجان الثانى بدأ التحضير له منذ ثلاثة شهور على أيدى متخصصين وقادة لفرق موسيقية وتم وضع لائحة فنية وتم اختيارات الفائزين بعناية ودقة كبيرة فى ظل منافسة قوية بين 260 مرنم و11 كورال وتمت التصفية بين 55 متسابق كورال إلى أن تم حسم السباق واختارت اللجنة 12 متسابق وكورال واحد وبقية الفائزين يتم تكريمهم الموسم القادم.

 
 

مهرجان هارموني

الحان قبطية

ترانيم

الكنيسة

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