صور.. حفلات للتعريف بالكليات وأنشطتها بجامعة المنصورة فى أول أيام الدراسة

الدقهلية – سارة الباز

انتظمت الدراسة، بجامعة المنصورة، اليوم السبت، فى 18 كلية بجامعة المنصورة، وانتشرت فى الحرم الجامعى لافتات الترحيب بالطلاب الجدد، ونظمت الكليات حفلات استقبال للطلاب الجدد للتعريف بالكلية وأنشطتها والبرامج التعليمية وبرامج التدريب والتأهيل وشرح دور وخدمات المراكز الجامعية للتدريب والتأهيل.

وتواجد أعضاء اتحاد الطلاب بالقرب من البوابات الرئيسية داخل أكشاك تحمل عنوان "اسأل" للرد على استفسارات وتساؤلات الطلاب الجدد، وتيسير الوصول واتخاذ الإجراءات اللازمة عليهم.

وقام أفراد الأمن الجامعى بتنظيم دخول الأفراد والسيارات للحرم الجامعي، وتسهيل دخول الطلبة والطالبات، واتخاذ اجراءات الأمن والتفتيش للأفراد والسيارات بواسطة أجهزة كشف الحقائب الإلكترونية.

ورحب الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس جامعة المنصورة بالطلاب الجدد المقبولين خلال جولته التفقدية بالجامعة اليوم، ودعا الطلاب خلال الحفل التعريفى بكلية الطب للتحلى بالإلتزام، وروح العلم والعطاء والتفوق، وحثهم على المشاركة فى الأنشطة الطلابية بمختلف أنواعها العلمية والثقافية والفنية والرياضية والاجتماعية.

وأكد الدكتور محمد عطية البيومى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب على انتظام اجراءات الكشف الطبى للطالب، وإعلان الجداول لكل الفرق الدراسية، والإنتهاء من توزيع الطلاب على الأقسام والشعب الدراسية، وجارى الإنتهاء من أعمال القيد والتسجيل للطالب الجدد بشئون الطلاب، واستخراج الكارنيهات الخاصة بالطلبة.

وأوضح بأنه قد تم تسكين الطلبة والطالبات منذ اليوم الأول للدراسة بالمدن الجامعية، التى تم تجديدها وتأهيل مبانيها وصيانة المطاعم وإمدادها بأجهزة ومعدات جديدة لاستقبال الطلاب بها، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة.

وأكد على أنه قد تم وضع خطة شاملة للأنشطة الطلابية المختلفة العلمية والثقافية وتفعيلها، لتوسيع قاعدة المشاركة بين الطلاب، وتفعيل خطة الموسم الثقافى والفنى بكل كلية، والذى سيتم من خلاله استضافة كبار المفكرين والأدباء، ليتضمن ندوات وأنشطة ثقافية وفنية ترتقى بالذوق العام .

يذكر أن جامعة المنصورة تستقبل هذا العام نحو 150 ألف طالب وطالبة بمختلف كلياتها.



أثناء شرح طبيعة الدراسة وأنشطة الكلية في اللقاء التعريفي



أعضاء اتحاد الطلبة يردون على استفسارات الطلاب الجدد



أكشاك أعضاء اتحاد الطلبة للرد على استفسارات الطلاب الجدد



انتظام الدراسة بجامعة المنصورة



جانب من اللقاء التعريفي لطلاب جامعة المنصورة