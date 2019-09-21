رئيس وزراء الأردن يترأس اجتماعاً حول أزمة إضراب المعلمين

وكالات

ترأس رئيس مجلس الوزراء الأردنى الدكتور عمر الرزاز، اليوم السبت، اجتماعاً للفريق الوزارى المعنى بمتابعة ملف إضراب المعلمين، لمناقشة آخر المستجدات بعد دخول الإضراب أسبوعه الثالث.

ووفقا لوكالة أنباء الأردن،استمع رئيس الوزراء، خلال الاجتماع الذى عقد فى وزارة التربية والتعليم، إلى إيجاز قدمه مدراء مديريات التربية حول الوضع الميدانى وواقع الحال فى جميع مدارس المملكة، التى شهدت انقطاعاً للدراسة تضرر جراءه الطلبة وتعطلت نتيجته العملية التعليمية.

وعرض مدراء مديريات التربية للشكاوى التي تلقتها مختلف المدارس الحكومية ومديريات التربية من الأهالي والطلبة على حد سواء جراء تضرر حقوق الطلبة في التعليم، وانقطاعهم عن تلقي الدروس نتيجة الإضراب، الذي كسرته بعض المدارس.

كما عرض خلال الاجتماع، الإجراءات المستقبلية التي يعتزم العديد من المعلمين المبادرة بتنفيذها لضمان انتظام العملية التعليمية، ووقف الضرر اللاحق بطلبة المدارس.