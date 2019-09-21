رئيس جامعة كفر الشيخ يهنئ الطلاب والأكادميين بالعام الدراسى الجديد

كفر الشيخ – محمد سليمان

هنأ الدكتور عبد الرازق دسوقى رئيس جامعة كفر الشيخ طلاب وطالبات الجامعة والهيئتين الأكاديمية والإدارية بمناسبة بدء العام الدراسى الجديد، اليوم السبت.

وقال دسوقى، أبنائى الطلاب والطالبات باسمى وبالإنابة عن نواب رئيس الجامعة وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة أبعث إليكم بأرق التهانى القلبية بمناسبة بداية العام الدراسى الجديد، مؤكدا حرص إدارة الجامعة على توفير سبل الرعاية للطلاب القدامى والجدد .

ودعا رئيس الجامعة الطلاب إلى الاعتزاز والفخر بالانتماء إلى جامعة كفر الشيخ والاجتهاد فى طلب المعرفة والعلم.

وحث رئيس الجامعة الطلاب على الانتماء للوطن وجامعتهم، كما حثهم على المشاركة الإيجابية فى الأنشطة الطلابية بالجامعة، بجانب الدراسة الأكاديمية والمساهمة بالإشراك فى مختلف أنشطة المشاركة المجتمعية التى تشارك فيها الجامعة لتنمية مهاراتهم وإطلاق إبداعاتهم والمساهمة فى تكوين شخصيتهم السوية واتساع أفقهم وإعدادهم ليكونوا مزودين بالمعارف والمهارات الشخصية السوية المتزنة التى تستلهم عظمة التاريخ والأجداد لصنع مستقبل مشرف لأنفسهم ومجتمعهم ووطنهم.

وأضاف بأننا من أجلكم نبذل قصارى جهدنا لتكونوا متميزين علميا وثقافيا وفكريا ورياضيا وعنواناً لطالب جامعة كفر الشيخ الذى يحمل التميز بالخلق الرفيع ويتسلح بالعلم والتكنولوجيا ويحرص على بناء الوطن بالعمل والكلمة الهادفة فى حوار هادئ متزن.