سوبر كورة
Ads
السبت، 21 سبتمبر 2019 05:38 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

رئيس جامعة كفر الشيخ يهنئ الطلاب والأكادميين بالعام الدراسى الجديد

السبت، 21 سبتمبر 2019 03:57 م
رئيس جامعة كفر الشيخ يهنئ الطلاب والأكادميين بالعام الدراسى الجديد الدكتور عبد الرازق دسوقى رئيس جامعة كفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

هنأ الدكتور عبد الرازق دسوقى رئيس جامعة كفر الشيخ طلاب وطالبات الجامعة والهيئتين الأكاديمية والإدارية بمناسبة بدء العام الدراسى الجديد، اليوم السبت.

وقال دسوقى، أبنائى الطلاب والطالبات باسمى وبالإنابة عن نواب رئيس الجامعة وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة أبعث إليكم بأرق التهانى القلبية بمناسبة بداية العام الدراسى الجديد، مؤكدا حرص إدارة الجامعة على توفير سبل الرعاية للطلاب القدامى والجدد .

ودعا رئيس الجامعة الطلاب إلى الاعتزاز والفخر بالانتماء إلى جامعة كفر الشيخ والاجتهاد فى طلب المعرفة والعلم.

وحث رئيس الجامعة الطلاب على الانتماء للوطن وجامعتهم، كما حثهم على المشاركة الإيجابية فى الأنشطة الطلابية بالجامعة، بجانب الدراسة الأكاديمية والمساهمة بالإشراك فى مختلف أنشطة المشاركة المجتمعية التى تشارك فيها الجامعة لتنمية مهاراتهم وإطلاق إبداعاتهم والمساهمة فى تكوين شخصيتهم السوية واتساع أفقهم وإعدادهم ليكونوا مزودين بالمعارف والمهارات الشخصية السوية المتزنة التى تستلهم عظمة التاريخ والأجداد لصنع مستقبل مشرف لأنفسهم ومجتمعهم ووطنهم.

وأضاف بأننا من أجلكم نبذل قصارى جهدنا لتكونوا متميزين علميا وثقافيا وفكريا ورياضيا وعنواناً لطالب جامعة كفر الشيخ الذى يحمل التميز بالخلق الرفيع ويتسلح بالعلم والتكنولوجيا ويحرص على بناء الوطن بالعمل والكلمة الهادفة فى حوار هادئ متزن.

 

 

 


كفر الشيخ

جامعة كفر الشيخ

رئيس جامعة كفر الشيخ

العام الدراسى الجديد

طلاب جامعة كفر الشيخ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

صور.. حفلات للتعريف بالكليات وأنشطتها بجامعة المنصورة فى أول أيام الدراسة

السبت، 21 سبتمبر 2019 03:42 م

محافظ جنوب سيناء يتفقد المقر المؤقت لجامعة الأزهر بطور سيناء (صور)

السبت، 21 سبتمبر 2019 03:42 م

صور.. رئيس جامعة القاهرة يؤكد انتظام التسكين بالمدن الجامعية

السبت، 21 سبتمبر 2019 03:30 م

استقبال الطلاب بجامعة الإسكندرية بالبلونات والحلوى.. صور

السبت، 21 سبتمبر 2019 03:22 م

نائب رئيس جامعة طنطا: خطة لدعم الأنشطة الطلابية بكليات الجامعة

السبت، 21 سبتمبر 2019 02:58 م

غدًا.. جامعة اسيوط تستقبل 84 ألف طالب لإعلان أفضل كلية وماراثون لركوب الدراجات

السبت، 21 سبتمبر 2019 02:46 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
باريس هيلتون تبدى إعجابها بإطلالات نيكول سابا ومى عمر

باريس هيلتون تبدى إعجابها بإطلالات نيكول سابا ومى عمر

مصرع 2 وإصابة 15 فى تصادم أوتوبيسين على كوبرى عرابى بشبرا الخيمة

مصرع 2 وإصابة 15 فى تصادم أوتوبيسين على كوبرى عرابى بشبرا الخيمة

"سمية" من القاهرة تطلب الخلع لإدمان زوجها لعب البلايستيشن

"سمية" من القاهرة تطلب الخلع لإدمان زوجها لعب البلايستيشن

السجن المشدد ما بين 5 إلى 10 سنوات لـ 8 متهمين فى "أحداث العدوة"

السجن المشدد ما بين 5 إلى 10 سنوات لـ 8 متهمين فى "أحداث العدوة"

شاهد أول صورة لحسام البدري مع اللجنة الخماسية باتحاد الكرة

شاهد أول صورة لحسام البدري مع اللجنة الخماسية باتحاد الكرة

خالد صلاح على تويتر: "مصر المرة دى فى حماية شعبها.. والإخوان عاوزين يرجعوا مهما كلفهم الأمر وكلف اللى بيمولوهم.. الحكاية مش بالعافية ولا بالتحريض على الخراب.. مش هنضيع تعب السنين ونخربها قبل ما نحصد ثمار تعبنا"

خالد صلاح على تويتر: "مصر المرة دى فى حماية شعبها.. والإخوان عاوزين يرجعوا مهما كلفهم الأمر وكلف اللى بيمولوهم.. الحكاية مش بالعافية ولا بالتحريض على الخراب.. مش هنضيع تعب السنين ونخربها قبل ما نحصد ثمار تعبنا"

شابات جنوب أفريقيا يفزن على سيشيل 28-0 فى كأس كوسافا.. صور

شابات جنوب أفريقيا يفزن على سيشيل 28-0 فى كأس كوسافا.. صور

فيديو.. حافلات للجالية المصرية تطوف نيويورك بالأعلام للترحيب بزيارة السيسي

فيديو.. حافلات للجالية المصرية تطوف نيويورك بالأعلام للترحيب بزيارة السيسي

فيديو.. ليستر يصعق توتنهام2/1 ويرتقى للمركز الثانى بالدورى الإنجليزى مؤقتا

فيديو.. ليستر يصعق توتنهام2/1 ويرتقى للمركز الثانى بالدورى الإنجليزى مؤقتا

مشاهد فى سوبر الأهلى والزمالك.. خناقة تونسية بين معلول والنقاز.. حارسا المرمى يتقاسمان الأخطاء.. الإصابات تضرب دفاعات القطبين.. صالح جمعة يداعب شقيقه بالكأس.. الشهد والدموع بالمدرجات.. ومؤمن زكريا الغائب الحاضر

مشاهد فى سوبر الأهلى والزمالك.. خناقة تونسية بين معلول والنقاز.. حارسا المرمى يتقاسمان الأخطاء.. الإصابات تضرب دفاعات القطبين.. صالح جمعة يداعب شقيقه بالكأس.. الشهد والدموع بالمدرجات.. ومؤمن زكريا الغائب الحاضر

السيسي أول رئيس مصرى يشارك فى 6 دورات متتالية للجمعية العامة للأمم المتحدة.. حصاد 5 سنوات من تمثيل مصر أمام العالم.. شارك فى 55 قمة.. 20 لقاءً مع الزعماء فى 2018.. وعزز علاقات مصر الخارجية وحظيت بإشادة دولية

السيسي أول رئيس مصرى يشارك فى 6 دورات متتالية للجمعية العامة للأمم المتحدة.. حصاد 5 سنوات من تمثيل مصر أمام العالم.. شارك فى 55 قمة.. 20 لقاءً مع الزعماء فى 2018.. وعزز علاقات مصر الخارجية وحظيت بإشادة دولية

الصحة تضخ 180 ألف عبوة سينتوسينون لإنقاذ الحوامل من نزيف ما بعد الولادة

الصحة تضخ 180 ألف عبوة سينتوسينون لإنقاذ الحوامل من نزيف ما بعد الولادة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة