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رئيس جامعة دمياط يفتتح ورش بالتطبيقية أثناء استقباله للطلاب الجدد

السبت، 21 سبتمبر 2019 04:20 م
رئيس جامعة دمياط يفتتح ورش بالتطبيقية أثناء استقباله للطلاب الجدد رئيس جامعة دمياط يفتتح ورش بالتطبيقية
دمياط معتز الشربينى

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استقبل اليوم السبت الدكتور السيد محمد دعدور رئيس جامعة دمياط الطلاب الجدد بحضور الدكتور  عبد الحميد خضر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمه المجتمع وتنمية البيئة والدكتور حمدان ربيع نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور أحمد ونس عميد كلية الزراعة والدكتور حاتم إدريس عميد كلية الفنون التطبيقية و الوكلاء و عدد من أعضاء هيئة التدريس و الهيئة المعاونة وذلك  بمناسبة بدء العام الدراسى الجديد

 

قام  رئيس الجامعة بافتتاح ورشة قسم الغزل و النسيج بعد تحديثها وتطويرها وكذلك ورشة القسم الآلي والتي تحتوي على أحدث ماكينة نسيج بالجامعات المصرية والمعاهد البحثية (جاكارد) والتي تستخدم في التدريب العملي للطلاب وإنتاج مشاريع التخرج وتخدم البحث العلمي.

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كما قام بافتتاح معمل فحص ومراقبة الجودة للأقمشة بمبنى الورش بكلية الفنون التطبيقية والذي يحتوي على أجهزة حديثة تستخدم في عملية ضبط جودة للأقمشة كما تخدم طلاب مدارس التربية الفنية و إضافة لأهميتها فى التدريب و العملية التعليمية ينتظر من هذه الأجهزة و الماكينات الحديثة أن تقدم خدمات هامة فى مجالى البحث العلمى و خدمة المجتمع بمحافظة دمياط.

 

ثم توجه  رئيس الجامعة للقاء عدد من الطلاب بالمدرج الرئيس بكلية الفنون التطبيقية حيث  ألقى كلمة رحب فيها  بالطلاب مؤكداً على ضرورة الاهتمام بالأنشطة الطلابية، وحث رعاية الطلاب على عقد ندوات ثقافية للطلاب و تنظيم رحلات هادفة وإقامة مسابقات مختلفة فى مجالات الرياضة و الجوالة و الفنون و غيرها من المجالات، كما تقدم بالشكر لطلاب اتحاد الطلاب الذين أحسنوا استقبال زملائهم الجدد والقدامى فى مستهل العام الدراسي الجديد.

 

 


جامعه دمياط

سيد دعدور

اخبار الجامعات

الفنون التطبيقية

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