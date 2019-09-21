حبس طالب 4 أيام لشروعه فى قتل شاب بسبب معاكسة شقيقتة ببنها

القليوبية - فريق المحافظات

أمر أحمد رجب رئيس نيابة مركز بنها، حبس طالب 4 أيام على ذمة التحقيقات لشروعه فى قتل شاب بمشاجرة بينهما بسبب معاكسة المجنى عليه لشقيقة المتهم

وتلقى العميد خالد محمدى مفتش مباحث بنها إخطاراً بورود بلاغ لمركز شرطة بنها من مستشفى بنها الجامعى، بوصول "أشرف ع ع" حاصل على دبلوم تجارة ومقيم بقرية دجوى مصاب بجرح قطعى بالرقبة من الجهة اليسرى والشريان الوجهى وجرى حجزه لتلقى العلاج.

وأخطر اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، وإنتقل العميد حازم عزت رئيس مباحث القليوبية إلى مكان الحادث، وبسؤال المصاب إتهم "محمد س ع" 16 سنة طالب بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته بسلاح أبيض "كتر" على أثر نشوب مشاجرة بينهما بسبب قيامه بمعاكسة شقيقة المتهم أكثر من مرة حال سيرها بمنطقة سكنها وفر هارباً .

وتمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة على النحو المبين، وتم بإرشاده من ضبط السلاح الأبيض المستخدم فى الواقعة " كتر " وتم التحفظ عليه وأحيلا المتهم إلى النيابة التى أصدرت قرارها السابق.