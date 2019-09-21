سوبر كورة
Ads
السبت، 21 سبتمبر 2019 04:21 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

حبس طالب 4 أيام لشروعه فى قتل شاب بسبب معاكسة شقيقتة ببنها

السبت، 21 سبتمبر 2019 02:51 م
حبس طالب 4 أيام لشروعه فى قتل شاب بسبب معاكسة شقيقتة ببنها حبس - أرشيفية
القليوبية - فريق المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أمر أحمد رجب رئيس نيابة مركز بنها، حبس طالب 4 أيام على ذمة التحقيقات لشروعه فى قتل شاب بمشاجرة بينهما بسبب معاكسة المجنى عليه لشقيقة المتهم 

وتلقى العميد خالد محمدى مفتش مباحث بنها إخطاراً بورود بلاغ لمركز شرطة بنها من مستشفى بنها الجامعى، بوصول "أشرف ع ع" حاصل على دبلوم تجارة ومقيم بقرية دجوى مصاب بجرح قطعى بالرقبة من الجهة اليسرى والشريان الوجهى وجرى حجزه لتلقى العلاج. 

وأخطر اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، وإنتقل العميد حازم عزت رئيس مباحث القليوبية إلى مكان الحادث، وبسؤال المصاب إتهم "محمد س ع" 16 سنة طالب بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته بسلاح أبيض "كتر" على أثر نشوب مشاجرة بينهما بسبب قيامه بمعاكسة شقيقة المتهم أكثر من مرة حال سيرها بمنطقة سكنها وفر هارباً .

وتمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة على النحو المبين، وتم بإرشاده من ضبط السلاح الأبيض المستخدم فى الواقعة " كتر " وتم التحفظ عليه وأحيلا المتهم إلى النيابة التى أصدرت قرارها السابق.


مشاجرة بسبب معاكسة فتاة

شروع فى قتل شاب

حبس طالب

مفتش مباحث بنها

مستشفى بنها الجامعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مصرع تاجر أثناء مشاجرة بسبب مشاكل الجيرة بالبحيرة

الجمعة، 20 سبتمبر 2019 05:51 م

تجديد حبس المتهمين بقتل شاب فى مشاجرة بالزاوية الحمراء

الخميس، 19 سبتمبر 2019 11:20 ص

إصابة 3 أشخاص فى مشاجرة نشبت بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة بالمطرية

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 01:47 م

تجديد حبس عامل قتل جارته بسبب مشاجرة مع زوجها فى المعادى

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 12:34 م

حبس 3 سائقين فى مدينة بدر 4 أيام لتشاجرهم بالأسلحة البيضاء

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 02:26 م

3 عاطلين وراء سرقة مركبات التوك توك بأسلوب المشاجرة فى الحوامدية

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 03:01 م

مصرع شاب فى مشاجرة بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة بقنا

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 01:48 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
خالد صلاح على تويتر: "مصر المرة دى فى حماية شعبها.. والإخوان عاوزين يرجعوا مهما كلفهم الأمر وكلف اللى بيمولوهم.. الحكاية مش بالعافية ولا بالتحريض على الخراب.. مش هنضيع تعب السنين ونخربها قبل ما نحصد ثمار تعبنا"

خالد صلاح على تويتر: "مصر المرة دى فى حماية شعبها.. والإخوان عاوزين يرجعوا مهما كلفهم الأمر وكلف اللى بيمولوهم.. الحكاية مش بالعافية ولا بالتحريض على الخراب.. مش هنضيع تعب السنين ونخربها قبل ما نحصد ثمار تعبنا"

شابات جنوب أفريقيا يفزن على سيشيل 28-0 فى كأس كوسافا.. صور

شابات جنوب أفريقيا يفزن على سيشيل 28-0 فى كأس كوسافا.. صور

فيديو.. حافلات للجالية المصرية تطوف نيويورك بالأعلام للترحيب بزيارة السيسي

فيديو.. حافلات للجالية المصرية تطوف نيويورك بالأعلام للترحيب بزيارة السيسي

فيديو.. ليستر يصعق توتنهام2/1 ويرتقى للمركز الثانى بالدورى الإنجليزى مؤقتا

فيديو.. ليستر يصعق توتنهام2/1 ويرتقى للمركز الثانى بالدورى الإنجليزى مؤقتا

مشاهد فى سوبر الأهلى والزمالك.. خناقة تونسية بين معلول والنقاز.. حارسا المرمى يتقاسمان الأخطاء.. الإصابات تضرب دفاعات القطبين.. صالح جمعة يداعب شقيقه بالكأس.. الشهد والدموع بالمدرجات.. ومؤمن زكريا الغائب الحاضر

مشاهد فى سوبر الأهلى والزمالك.. خناقة تونسية بين معلول والنقاز.. حارسا المرمى يتقاسمان الأخطاء.. الإصابات تضرب دفاعات القطبين.. صالح جمعة يداعب شقيقه بالكأس.. الشهد والدموع بالمدرجات.. ومؤمن زكريا الغائب الحاضر

السيسي أول رئيس مصرى يشارك فى 6 دورات متتالية للجمعية العامة للأمم المتحدة.. حصاد 5 سنوات من تمثيل مصر أمام العالم.. شارك فى 55 قمة.. 20 لقاءً مع الزعماء فى 2018.. وعزز علاقات مصر الخارجية وحظيت بإشادة دولية

السيسي أول رئيس مصرى يشارك فى 6 دورات متتالية للجمعية العامة للأمم المتحدة.. حصاد 5 سنوات من تمثيل مصر أمام العالم.. شارك فى 55 قمة.. 20 لقاءً مع الزعماء فى 2018.. وعزز علاقات مصر الخارجية وحظيت بإشادة دولية

الصحة تضخ 180 ألف عبوة سينتوسينون لإنقاذ الحوامل من نزيف ما بعد الولادة

الصحة تضخ 180 ألف عبوة سينتوسينون لإنقاذ الحوامل من نزيف ما بعد الولادة

الكاف: الأهلى ينتصر على الزمالك من جديد فى ديربى القاهرة

الكاف: الأهلى ينتصر على الزمالك من جديد فى ديربى القاهرة

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن إصابات الأهلى بعد السوبر

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن إصابات الأهلى بعد السوبر

"اتريق على نفسك قبل ما حد يتريق عليك".. ريهام عبدالغفور تسخر من فستانها

"اتريق على نفسك قبل ما حد يتريق عليك".. ريهام عبدالغفور تسخر من فستانها

شاهد اللقطات الأولى للموسم الثالث لمسلسل The Crown قبل طرحه فى نوفمبر

شاهد اللقطات الأولى للموسم الثالث لمسلسل The Crown قبل طرحه فى نوفمبر

الإسكان تطالب بالالتزام بالتصميمات المعمارية المحددة للفائزين بالأراضى

الإسكان تطالب بالالتزام بالتصميمات المعمارية المحددة للفائزين بالأراضى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة