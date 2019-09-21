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حبس شخصين ضبط بحوزتهما قطع يشبته فى أثريتها بحدائق الأهرام

السبت، 21 سبتمبر 2019 02:54 م
حبس شخصين ضبط بحوزتهما قطع يشبته فى أثريتها بحدائق الأهرام قطع أثرية - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بحبس شخصين ضبط بحوزتهما 10 قطع يشبته فى أثريتها 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة العامة، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم الأول يعمل سمكرى سيارات تم ضبطه وبحوزته شخص أخر فى منطقة حدائق الأهرام، وبحوزتهم 10 قطع أثرية، وأسلحة نارية عبارة عن طبنجة عيار 9م وخزينة بداخلها 10 طلقات نارية من ذات العيار.

بمواجهة المتهمين اعترف الأول بحيازته للقطع الأثرية بقصد الإتجار فيها والتربح من بيعها، والسلاح النارى المضبوط بقصد الدفاع عن نشاطه غير المشروع، وبمواجهة الثانى اعترف بعلمه للحيازة، ومعاونة الأول فى ترويجها.

 


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