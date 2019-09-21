جامعة بنها تعفى الطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة من المصروفات

القليوبية إبراهيم سالم

قال الدكتور حسين المغربى نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب، إن جامعة بنها اتخذت مجموعة من الخطوات خلال الفترة الأخيرة لتطوير الأداء والخدمة خاصة للطلاب من ذوى الاحتياجات الخاصة، مشيرا إلى أنه تمت إعلان قرار رئيس الجامعة بإعفاء الطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة من كامل مصروفات الدراسة بالجامعة، موضحا أنه كان فى عام 2017 قد تم إصدار قرار بإعفاء الطلاب من 50% من المصروفات، إلا أن هذا العام تم إعفائهم بالكامل.

وأضاف "المغربى" لـ"اليوم السابع"، أنه بداية من اليوم السبت، يقوم الطلاب من ذوى الاحتياجات الخاصة، بتسجيل بياناتهم فى الكليات التى تقدموا لها، وعلى الفور يم عمل حصر بهم لإعفائهم من كامل المصروفات، كما سيتم إعفاء الطلاب الأيتام وأبناء المطلقات بنسبة 50% من المصروفات الدراسية بالجامعة.

وأضاف، أن الجامعة بالتنسيق مع أحد الجهات تم توفير 20 كرسيا متحركا، سيتم العمل حاليا على توزيعها على الطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة فى بداية العام الجامعى الحالى، مشيرا إلى الإنشاءات الجديدة بالكليات التى تخضع للجامعة تم مراعاة ذوى الاحتياجات الخاصة من توفير مصاعد ومنازل بتلك الكليات للتسهيل على ذوى الإعاقة فى التنقل، وكذلك فرع الجامعة الجديد بمدينة العبور، مشيرا إلى أن الجامعة تستقبل هذا العام 21916 طالب جديد فى الدفعة الجديدة بالجامعة، ليصل بذلك إجمالى الطلاب بالجامعة 87 ألف طالب بالجامعة.

من ناحيته قال الدكتور مصبح الكحيلى، مدير عام رعاية الشباب بجامعة بنها، إن الجامعة ضمت مجموعة من المدربين لتدريب المكفوفين لتحويل الورد إلى طريقة "برايل"، لتسهيل إمكانية أن يذاكر الطلاب المكفوفين على أجهزة الحاسب الآلى، وإشراك الشباب بكافة الأنشطة، وكان آخرها أسبوع شباب الجامعات بجامعة المنوفية وحصلت الجامعة على 8 ميداليات متنوعة.

وأضاف "الكحيلى" لـ "اليوم السابع"، أن الجامعة وافقت على انتداب مجموعة من المدربين للمكفوفين من جامعة عين شمس لتدريب ذوى الاحتياجات بالجامعة ليصبحوا مدربين، إلى جانب تفعيل مركز خدمة ذوى الإعاقة بالجامعة وإشراكهم بالأنشطة الثقافية والرياضية والاجتماعية، والتسهيل على الطلاب من خلال تحويل المقررات الدراسية إلى طريقة برايل لخدمة الطلاب.

وتابع، أن الجامعة وفرت خلال الفترة الأخيرة مجموعة من السماعات والكراسى المتحركة الإلكترونية والدراجات البخارية لذوى الإعاقة بالجامعة.

ومن ناحيته قال الطالب إسلام فارس، بالفرقة الثالثة بكلية التجارة إنجليزى جامعة نها، إن الجامعة قدمت له العديد من التسهيلات خلال الفترة الأخيرة كان منها إعفائه هو وذوى الاحتياجات الخاصة بالجامعة من 50% من المصروفات الدراسية، إلا أن قرار الجامعة الأخير بإعفائهم من كامل المصروفات الدراسية أسعدهم جميعا.

وأضاف "إسلام" لـ"اليوم السابع"، أن الجامعة قدمت لهم العديد من التسهيلات للمشاركة فى النشاطات الرياضية من خلال توفير الملابس الرياضية وتقديم الدعم المادى للمشاركين، إلى جانب الدور الكبير لمركز خدمة ذوى الإعاقة بالجامعة، وكان آخرها إعفائى بالكامل من المصروفات الدراسية وبالفعل تم إعفائى منها قبل صدور قرار رئيس الجامعة، إلى جانب تقديم طلب بالحصور على دراجة بخارية وهو الآن قيد الدراسة بالمركز.



جامعة بنها تعفى الطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة من المصروفات (1)



جامعة بنها تعفى الطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة من المصروفات (2)



جامعة بنها تعفى الطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة من المصروفات (3)



جامعة بنها تعفى الطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة من المصروفات (3)



جامعة بنها تعفى الطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة من المصروفات (4)



جامعة بنها تعفى الطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة من المصروفات (5)



جامعة بنها تعفى الطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة من المصروفات (1)