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تحريات المباحث: لا شبهة جنائية فى حريق شقة سكنية بكرداسة

السبت، 21 سبتمبر 2019 01:46 م
تحريات المباحث: لا شبهة جنائية فى حريق شقة سكنية بكرداسة حريق شقة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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توصلت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة فى واقعة نشوب حريق بشقة سكنية بكرداسة، عدم وجود شبهة جنائية فى اشتعال النار، وتمت السيطرة عليه دون خسائر بشرية.

واتخذ رجال المباحث الإجراءات القانونية، تمهيدا لانتداب المعمل الجنائى، لبيان سبب الحريق، وإعداد تقرير حول أسبابه، لتسليمه للنيابة العامة.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد نشوب حريق بإحدى الشقق السكنية بكرداسة، وانتقل رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتمكنوا من السيطرة على الحريق وإخماده، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.


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