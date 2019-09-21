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بطريرك الكاثوليك يكرم شباب الخريجين بمسرح كنيسة سان جوزيف بوسط البلد اليوم

السبت، 21 سبتمبر 2019 06:00 ص
بطريرك الكاثوليك يكرم شباب الخريجين بمسرح كنيسة سان جوزيف بوسط البلد اليوم الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الكاثوليك
سارة علام

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يترأس الانبا إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك اليوم السبت حفل لجنة الشباب بالإيبارشية البطريركية  لتكريم الشباب الخريجين من مختلف كنائس الإيبارشية البطريركية، وذلك بمسرح كنيسة سان جوزيف للآباء الفرنسيسكان.
 
يحضر الحفل الأنبا باخوم، النائب البطريركى للكاثوليك بالإضافة إلى رعاة وكهنة كنائس القاهرة والجيزة والإسكندرية، إذ دأبت الكنائس على الاحتفال بتفوق رعاياها في المراحل التعليمية المختلفة، وكذلك الاحتفال بالخريجين الجدد من الشباب.
 
في المنيا، ترأس الانبا ديمتريوس اسقف ملوي حفلا مماثلا لتكريم الخريجين في مطلع سبتمبر الجارى.
 
فى سياق آخر، يفتتح الأب بولس ساتى مدبر كنيسة الكلدان بالقاهرة نادى للطائفة فى كنيسة الأنبا انطونيوس الكاثوليكية بالفجالة وذلك عقب قداس غدا الأحد.

ابراهيم اسحق

بطريرك الكاثوليك

الكاثوليك والخريجين

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