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العراق يسترد من تركيا قطعا أثرية مهربة

السبت، 21 سبتمبر 2019 11:00 م
العراق يسترد من تركيا قطعا أثرية مهربة أرشيفية
وكالات

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أعلنت وزارة الخارجية العراقية، السبت، عن توقع مذكرة تفاهم مع الحكومة التركية لاسترداد 80 قطعة أثرية كانت قد أخرجت من البلاد بطرق غير قانونية، وعثرت عليها السلطات التركية عام 2008.

ووفقا لما نشره موقع سكاى نيوز الاخبارى، أوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف، أن سفير العراق لدى أنقرة حسن الجنابي، ووكيل وزير الثقافة التركى، وقعا مذكرة التفاهم.

وأشار الصحاف فى بيان نشرته الوزارة على موقعها فى الإنترنت إلى أن الأيام المقبلة ستشهد إعادة هذه الآثار والنفائس إلى الأراضى العراقية، والتى كانت محفوظة فى متحف ولاية هاتاى التركية.

وذكرت وزارة الخارجية العراقية فى بيانها أنها وبعثاتها الدبلوماسية كافة تبذل أقصى الجهود وبالتنسيق مع الشركاء والأصدقاء لاسترداد جميع الآثار المهربة خارج البلاد.


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