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اعترافات عاطل متهم بترويج الأستروكس: حاسس بالندم أنى كنت بتاجر فى المخدرات

السبت، 21 سبتمبر 2019 11:01 م
اعترافات عاطل متهم بترويج الأستروكس: حاسس بالندم أنى كنت بتاجر فى المخدرات مخدر الاستروكس_ارشيفية
كتب عبد الله محمود

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" لم يكن فى مقدورى الاستمرار فى الحياة دون الاتجار فى المخدرات، ولكنى اليوم أشعر بالندم بعد فوات الأوان"، هذه الكلمات جاءت ضمن اعترافات عاطل فى تحقيقات النيابة العامة على خلفية القبض عليه متلبسا بحيازة 370 جراما من مخدر"الاستروكس و300 جرام من مخدر الحشيش" فى منطقة النزهة.

وأضاف ضبط م ع،  22 سنة، عاطل أنه يمارس الاتجار فى المواد المخدرة منذ فترة طويلة، مضيفا أن ركز نشاطه الاجرامى فى منطقة النزهة، موضحا أنه كون عدد هائل من العملاء والزبائن له من متعاطى الصنف، مضيفا أن يحقق من خلال تجارته هذه الغير مشروعة أرباح طائلة تصل إلى " 1000 جنيه يوميا".

البداية كانت بتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا  مفاده أثناء مرور قوة أمنية من إدارة تأمين طرق ومحاور ميناء القاهرة الجوى بشارع جوزيف تيتو ـ دائرة قسم شرطة النزهة تمكنت من ضبط م ع،  22 سنة، عاطل وو بحوزته كمية من مخدر الأستروكس المخدر وزنت 350 جراما، كمية من الحشيش المخدر وزنت 20 جراما،  880 جنيها، هاتف محمول، سلاح أبيض " نصل معدنى".

بمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته الغير مشروعة، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه، والسلاح الأبيض  بقصد الدفاع،  تحرر المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة .

 

 


اعترافات عاطل

مخدر الاستروكس

مسجل خطر

قسم النزهه

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