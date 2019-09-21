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إحالة العاملين بمركز شباب ببنى سويف للتحقيق لتغيبهم عن العمل وإغلاق المركز

السبت، 21 سبتمبر 2019 05:33 م
إحالة العاملين بمركز شباب ببنى سويف للتحقيق لتغيبهم عن العمل وإغلاق المركز أحمد دسوقي رئيس مركز ومدينة الفشن
بنى سويف أيمن لطفى

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أحال أحمد دسوقى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن، ببنى سويف، العاملين بأحد مراكز الشباب إلى التحقيق اليوم السبت، بمعرفة الشؤون القانونية لتغيبهم عن العمل وإغلاق المركز.

وفاجأت لجنة من قيادات الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن تضم يوسف سعد مدير التفتيش المالى والإدارى وحيدر حسين مدير مركز المعلومات وعاشور حلمى مدير المتابعة، مركز شباب قرية الحيبة دائرة مركز الفشن شرق النيل، وتبين إغلاق مركز الشباب وتغيب جميع العاملين به، أثناء مواعيد العمل الرسمية.

حررت اللجنة مذكرة بالواقعة وإحالتها إلى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن لاتخاذ الاجراءات القانونية تجاه مدير المركز والعاملين معه من الإداريين والعمال.

 

 


الفشن

بنى سويف

مركز شباب الحيبه

محافظه بنى سويف

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