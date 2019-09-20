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هندوراس تشن حملة لمكافحة الحشرات المسببة لـ"حمى الضنك" فى تيجوسيجالبا

الجمعة، 20 سبتمبر 2019 07:40 م
هندوراس تشن حملة لمكافحة الحشرات المسببة لـ"حمى الضنك" فى تيجوسيجالبا مكافحه حشرات
تيجوسيجالبا /أ ش أ/

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شن عمال الطوارئ فى هندوراس، حملة كبيرة لمكافحة الحشرات المسببة فى انتشار فيروس "حمى الضنك"، وذلك عقب تفشى المرض فى العاصمة تيجوسيجالبا

وذكرت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم الجمعة، أن عمال الطوارئ فى هندوراس قاموا برش العديد من الأماكن بالمبيدات الحشرية، وذلك فى إطار الجهود التى تسعى للقضاء على الفيروس الذى تسبب فى وفاة 135 شخصا من بينهم أطفال فى العاصمة الهندوراسية.

ويعتبر فيروس حمى الضنك فيروسا قاتلا، ينتقل بواسطة لدغة البعوض أعراضه تشبه الإنفلونزا ولكنها شديدة، ولا يوجد علاج لحمى الضنك لكن الحصول على الرعاية الطبية المناسبة يقلل نسبة الوفيات، وأفضل طريقة للوقاية منها هى تجنب لدغات البعوض.

 


هندوراس

أخبار هندوراس

حملة لمكافحة الحشرات

حمى الضنك

تيجوسيجالبا

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