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"مرور أسوان " ترصد 601 مخالفة وتضبط سائقين متعاطين للمخدرات

الجمعة، 20 سبتمبر 2019 12:05 م
"مرور أسوان " ترصد 601 مخالفة وتضبط سائقين متعاطين للمخدرات حملة مرورية - أرشيفية
أسوان - صلاح المسن

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نفذت مديرية أمن أسوان، اليوم حملة مرورية شاركت فيها إدارات المرور والبحث الجنائى، مدعومة بمجموعات قتالية من قوات الأمن.

وتضمنت جهود الحملة، نشر أكمنة مرورية بمختلف الطرق السريعة والرئيسية وداخل المدن بأنحاء محافظة أسوان، أسفرت جهود الحملة عن تحرير نحو 601 مخالفة مرورية متنوعة، وتم ضبط 5 دراجات نارية بدون ترخيص.

وتم فحص 25 قائد سيارة بكمين بنقطة تحرير كيما دائرة قسم شرطة ثان اسوان، وأسفر الفحص عن ضبط 2 حالة لتعاطى مخدر الحشيش والبانجو.

 كما تضمنت الجهود تحرير 105 مخالفات تجاوز حد السرعة المقررة، والتصالح الفورى فى 79 مخالفة، وتحرير 120 مخالفة غرامة ونش.

وشملت الجهود أيضا سحب تراخيص 85 حالة لعدم قبول التصالح، كما أسفرت الحملة عن تحرير 205 مخالفات متنوعة تم تحرير المحاضر اللازمة وتباشر النيابات المختصة التحقيق.


كمين

مخدرات

مرور اسوان

اسوان

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