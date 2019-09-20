غدا انطلاق العام الدراسى داخل 390مدرسة بنظام الفترتين بالغربية

ينطلق صباح غدا السبت أول أيام العام الدراسي الجديد 2019/2020 داخل 390مدرسة بنظام الفترتين على مستوى الإدارات التعليمية العشر بمحافظة الغربية، من إجمالى 2392مدرسة.

وتنتظم الدراسة بعد غدا الأحد داخل 2002مدرسة فى جميع المراحل التعليمية رياض اطفال وتعليم أساسي وثانوى وتعليم فنى، بإجمالي مليون و200ألف طالب وطالبة.

وأعلن اللواء هشام السعيد محافظ الغربية، إن الدراسة ستنطلق داخل 390مدرسة منها 27 مدرسة جديدة تدخل الخدمة لأول مرة هذا العام، مشيرا إلى أن الدراسة منتظمة داخل 580 مدرسة رياض اطفال و 830 مدرسة للتعليم الابتدائي، موزعين على الادارات التعليمية العشر.

وأضاف" السعيد" ان هناك تكليفات للمهندس ناصر حسن وكيل وزاره التربية والتعليم بالانتهاء من اعمال الصيانة بالمدارس لاستقبال الطلاب فى العام الجديد، حيث شهدت مدارس المحافظة أعمال صيانة وطلاء الفصول وصيانة حجرات الكمبيوتر والمعامل وغرف الأنشطة وصيانة دورات المياة وتغيير صنابير المياة القديمة بأخرى جديدة والقيام باعمال صيانة الأثاث وتجهيز بعض المدارس بالسبورات الذكية وامداد المدارس بالاثاث الجديد مع توفير أجهزة الكمبيوتر والشاشات والبروجيكورات.

وأوضح المحافظ ، أن الدراسة سوف تنطلق فى جميع الصفوف الدراسي سواء تعليم اساسي أو ثانوي أو تعليم فنى، مشددا على تسليم الكتب المدرسية للطلاب، وعدم ربطها بالمصروفات المدرسية، وفى حال مخالفة التعليمات سيتم إحالة المقصرين للتحقيق.