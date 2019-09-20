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طلاء واجهات مبانى طود الأقصر بلون موحد وتركيب عدادات كهرباء للمساجد والكنائس

الجمعة، 20 سبتمبر 2019 05:00 ص
طلاء واجهات مبانى طود الأقصر بلون موحد وتركيب عدادات كهرباء للمساجد والكنائس العميد محمد إبراهيم عياد رئيس مدينة الطود
الأقصر – أحمد مرعى

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أكد العميد محمد إبراهيم عياد رئيس مدينة الطود بالأقصر، أنه كلف كافة مسئولى المدينة فى المجلس التنفيذى مؤخراً بعدة تكليفات لخدمة المواطنين وتنفيذ توجيهات الحكومة لتحقيق أعلى معدلات الخدمة للجميع بالمدن والقرى والنجوع، وعلى رأسها إحاطة الادارات والجهات المختلفة بتنفيذ الكتب الدورية الواردة، والخطابات الواردة من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، والتى تضمنت عدد من الموضوعات الخاصة بمنظومة العمل، وما تم إنجازه بقانون رقم 17 لسنة 2019 فى شأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وما تم إتخاذه من إجراءات خاصة بطلاء الواجهات باللون الموحد بالمدينة، ومنشور وزارة المالية بخصوص تركيب عدادات كهرباء للمساجد والأديرة والكنائس.

وأضاف رئيس مدينة الطود لـ"اليوم السابع"، أنه وجه جميع رؤساء القرى بسرعة حصر الإشغالات والتعديات بالشوارع والطرق، وذلك لإزالتها لتحقيق السيولة المرورية بالمدينة، وأكد على الجولات والمرور اليومية على كافة المنشآت الصحية لمواجهة تكرار عدم تواجد الأطباء والتمريض بالوحدات الصحية وخصوصا فى الفترة المسائية، وفى ملف التعليم تقرر مواجهة الكثافة الطلابية بالمدارس مع تكليف مكتب السلامة والصحة المهنية بالمرور على كافة المدارس بالمركز وعمل تقارير وعرضها عليه، وذلك لإتخاذ اللازم فيها من حيث تكامل المعدات وأهمها أدوات السلامة الواجب توفرها والحرص على تكامل معدات الوقاية والرقابة من الحرائق.

وتابع  العميد محمد عياد، على ضرورة التفتيش والمرور على المخابز والأسواق والمحلات التجارية، وخصوصاً ثلاجات اللحوم والفراخ المجمدة لضمان سلامة وصحة المواطنين، مع الإلتزام بقرارات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر ووزارة التموين بشأن إيصال أسطوانات أنابيب البوتوجاز إلى المستهلك بالسعر المنصوص عليه بالقرارات ومحاربه جشع التجار.

 


الاقصر

اخبار الاقصر

مدينة الطود

طلاء واجهات المنازل بلون موحد

مواجهة كثافة الطلاب بالمدارس

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