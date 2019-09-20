صور.. عاصفة لورينا تدمر المزارع والأشجار فى المكسيك

وكالات

أعادت العاصفة الاستوائية "لورينا" التشكل مرة أخرى فى شرقى المحيط الهادىء، حيث صدرت تحذيرات من العواصف فى أجزاء من ساحل المكسيك الغربى، حيث سقطت الأشجار، وتدمت مزارع الموز، وتحطمت العديد من المنازل فى المنطقة.

وقد صدرت تحذيرات من عاصفة استوائية بالنسبة للمنطقة الممتدة من "باجا كاليفورنيا سور" إلى "اجوا بالنسكا" وحتى "سانتا فى" على الساحل الغربى للمكسيك.



أحد-المواطنين-يهرول-هربا-من-الأمطار-المتساقطة



الأمطار-تغرق-الشوارع



الدمار-يطال-مزارع-الموز



المشهد-المؤسف-بالمناطق-التى-ضربها-الإعصار-بالمكسيك



جانب-من-المشهد



خسائر-كبيرة-للمواطنين-جراء-العاصفة



عاصفة-لورينا-تغير-شكل-الحياة



قوات-الأمن-المكسيكية



مزارع-الموز-أحد-أهم-مصادر-الدخل-للمواطنين



مواطنون-بالشوارع-يحاولون-الهرب-من-العاصفة