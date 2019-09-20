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صور.. عاصفة لورينا تدمر المزارع والأشجار فى المكسيك

الجمعة، 20 سبتمبر 2019 06:00 ص
صور.. عاصفة لورينا تدمر المزارع والأشجار فى المكسيك عاصفة لورينا
وكالات

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أعادت العاصفة الاستوائية "لورينا" التشكل مرة أخرى فى شرقى المحيط الهادىء، حيث صدرت تحذيرات من العواصف فى أجزاء من ساحل المكسيك الغربى، حيث سقطت الأشجار، وتدمت مزارع الموز، وتحطمت العديد من المنازل فى المنطقة.

وقد صدرت تحذيرات من عاصفة استوائية بالنسبة للمنطقة الممتدة من "باجا كاليفورنيا سور" إلى "اجوا بالنسكا" وحتى "سانتا فى" على الساحل الغربى للمكسيك.

أحد-المواطنين-يهرول-هربا-من-الأمطار-المتساقطة
أحد-المواطنين-يهرول-هربا-من-الأمطار-المتساقطة

 

الأمطار-تغرق-الشوارع
الأمطار-تغرق-الشوارع

 

الدمار-يطال-مزارع-الموز
الدمار-يطال-مزارع-الموز

 

المشهد-المؤسف-بالمناطق-التى-ضربها-الإعصار-بالمكسيك
المشهد-المؤسف-بالمناطق-التى-ضربها-الإعصار-بالمكسيك

 

جانب-من-المشهد
جانب-من-المشهد

 

خسائر-كبيرة-للمواطنين-جراء-العاصفة
خسائر-كبيرة-للمواطنين-جراء-العاصفة

 

عاصفة-لورينا-تغير-شكل-الحياة
عاصفة-لورينا-تغير-شكل-الحياة

 

قوات-الأمن-المكسيكية
قوات-الأمن-المكسيكية

 

مزارع-الموز-أحد-أهم-مصادر-الدخل-للمواطنين
مزارع-الموز-أحد-أهم-مصادر-الدخل-للمواطنين

 

مواطنون-بالشوارع-يحاولون-الهرب-من-العاصفة
مواطنون-بالشوارع-يحاولون-الهرب-من-العاصفة

 

مواطنين-وسط-مياة-الأمطار
مواطنين-وسط-مياة-الأمطار

 


عاصفة

عاصفة لورينا الاستوائية

المكسيك

ساحل المكسيك الغربى

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