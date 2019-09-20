صور..اضبط مخالفة.. بلاعة مكشوفة بالطريق الرئيسى بمنطقة منشية البكرى بالمحلة

يقول محمد السعيد من ابناء المنطقة أن بالوعات الصرف الصحي المفتوحة تهدد أبناء المدينة العمالية، حيث تعد من الكوارث التي قد تحصد الأرواح نتيجة عدم وجود اغطية عليها، وأصبحت منتشرة بشكل كبير ولا ندري سببا تركها مكشوفة.

وأشار إلى أنهم تقدموا بشكاوى لمحافظ الغربية ورئيس حي ثان المحلة ولكن دون جدوي، بعد أن اصبحت سمة من سمات حي ثان هو عدم وجود أغطية لبالوعات الصرف الصحي، منها أكثر من 7 بلاعات مكشوفة بشارع جمال عبد الناصر بمنطقة منشية البكري، وامام نادى بلازا، وشارع الـ55 وشارع مستشفى الصفوة، إلى جانب ميدان أبو حشيش وشارع نعمان الأعصر وسعد زغلول وامام نادى الصيد، وكلها من الأماكن الحيوية التي ينتشر بها المواطنين والطلبة والأطفال.

اما ماهر الغنيمي فيقول: أصبحت البلاعات المفتوحة سمة من سمات حي ثان المحلة، بصورة لم يسبق لها مثيل، وتشير أصابع الاتهام إلى النباشين وجامعي الخردة الذين يقومون بسرقة الأغطية وبيعها لتجار الخردة.

وطالب" الغنيمي" بالتدخل السريع لوقف هذه الكارثة خاصة واننا على ابواب دخول المدارس، خاصة وان المنطقة بها 3مدارس وهو ما ينذر بكارثة خشية سقوط أحد بها.