صهر زين العابدين بن على: تشييع جثمان الرئيس الراحل بالسعودية

كتب : أحمد جمعة

قال كريم الغربى صهر الرئيس التونسى الأسبق الراحل زين العابدين بن على، إنّ الأخير لم يوصى بدفنه فى تونس.

ونفى كريم الغربى فى حديث لإذاعة موزاييك، الجمعة، وجود أى رسائل صوتية موجهة للشعب التونسى تركها بن علي، كما ذكر محاميه منير بن صالحة قائلا '' نحن كعائلة لا علم لنا بوجود تسجيل صوتي حتى زوجته وأبناءه الأقرب إليه لا علم لهم بذلك''.

وأكّد أنّ عدد من الأخبار والتصريحات المتداولة لا أساس لها من الصحة، متابعا ''فى صورة ترك بن على مذكرات أو تسجيل صوتى فإنّ العائلة هى الجهة الوحيدة التى تملكها ونحن كعائلة لا نعلم بذلك''.

كما نفى ما يتم تداوله بخصوص دفن بن على غدا السبت، مشيرا إلى أنّ العائلة بصدد انتظار إنهاء ترتيب الجنازة، وفى انتظار وصول عدد من أفراد عائلته من تونس ومن خارجها لحضور مراسم الجنازة'.

ولفت كريم الغربى إلى أنّ بن على لم يقض آخر أيامه فى العناية المركزة بأحد مستشفيات السعودية وأنّ حالته الصحية تدهورت فى الشهر الأخير فقط، نافيا أن يكون سبب الوفاة مرض السرطان.