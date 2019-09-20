سوبر كورة
Ads
الجمعة، 20 سبتمبر 2019 02:05 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

بعد وصول أفراد الأسرة..

صهر زين العابدين بن على: تشييع جثمان الرئيس الراحل بالسعودية

الجمعة، 20 سبتمبر 2019 12:38 م
صهر زين العابدين بن على: تشييع جثمان الرئيس الراحل بالسعودية زين العابدين بن على
كتب : أحمد جمعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال كريم الغربى صهر الرئيس التونسى الأسبق الراحل زين العابدين بن على، إنّ الأخير لم يوصى بدفنه فى تونس.

ونفى كريم الغربى فى حديث لإذاعة موزاييك، الجمعة، وجود أى رسائل صوتية موجهة للشعب التونسى تركها بن علي، كما ذكر محاميه منير بن صالحة قائلا '' نحن كعائلة لا علم لنا بوجود تسجيل صوتي حتى زوجته وأبناءه الأقرب إليه لا علم لهم بذلك''.

وأكّد أنّ عدد من الأخبار والتصريحات المتداولة لا أساس لها من الصحة، متابعا ''فى صورة ترك بن على مذكرات أو تسجيل صوتى فإنّ العائلة هى الجهة الوحيدة التى تملكها ونحن كعائلة لا نعلم بذلك''.

كما نفى ما يتم تداوله بخصوص دفن بن على غدا السبت، مشيرا إلى أنّ العائلة بصدد انتظار إنهاء ترتيب الجنازة، وفى انتظار وصول عدد من أفراد عائلته من تونس ومن خارجها لحضور مراسم الجنازة'.

ولفت كريم الغربى إلى أنّ بن على لم يقض آخر أيامه فى العناية المركزة بأحد مستشفيات السعودية وأنّ حالته الصحية تدهورت فى الشهر الأخير فقط، نافيا أن يكون سبب الوفاة مرض السرطان.


بن على

اخبار تونس

وفاه بن على

تشييع جثمان بن على

جنازه بن على

اخبار السعوديه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

محامى زين العابدين بن على: جثمان رئيس تونس الراحل سيوارى الثرى فى السعودية

الخميس، 19 سبتمبر 2019 04:51 م

الرئيس التونسى المؤقت يتسلم أوراق اعتماد 5 سفراء جدد

الخميس، 19 سبتمبر 2019 04:06 م

زين العابدين بن علي.. مناضل حاصرته أمراض السلطة.. قاوم الاحتلال الفرنسى ودخل السجن فى الثانوية.. ظل 24 عاماً رئيسا لتونس فثار التونسيون ضده.. والسعودية تشيع جثمانه.. ومحاميه يعلن دفنه فى مكة.. صور

الخميس، 19 سبتمبر 2019 10:07 م

زين العابدين بن علي .. مناضل ضد الاستعمار أنهى حياته بـ207 سنة سجن

الخميس، 19 سبتمبر 2019 05:32 م

محطات فى تاريخ الرئيس التونسى الأسبق زين العابدين بن على

الخميس، 19 سبتمبر 2019 05:31 م

رويترز: وفاة الرئيس التونسى الأسبق زين العابدين بن على فى السعودية

الخميس، 19 سبتمبر 2019 04:23 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
هالاند موهبة سالزبورج "لاعب الجولة" فى دوري ابطال اوروبا

هالاند موهبة سالزبورج "لاعب الجولة" فى دوري ابطال اوروبا

انقطاع المياه عن 6 مناطق بالقاهرة 12 ساعة غدا أبرزها الهجانة والمعصرة

انقطاع المياه عن 6 مناطق بالقاهرة 12 ساعة غدا أبرزها الهجانة والمعصرة

توصيل مياه الشرب لـ22 مدرسة ومعهد بسوهاج بـ3,7 مليون جنيه

توصيل مياه الشرب لـ22 مدرسة ومعهد بسوهاج بـ3,7 مليون جنيه

شاهد فى دقيقة.. محمود فتح الله "المدافع الهداف" يعتزل الكرة بعد 15سنة عطاء

شاهد فى دقيقة.. محمود فتح الله "المدافع الهداف" يعتزل الكرة بعد 15سنة عطاء

الإسكان": تنفيذ وحدة صحية وحضانة بمشروع "سكن مصر" فى مدينة الشروق

الإسكان": تنفيذ وحدة صحية وحضانة بمشروع "سكن مصر" فى مدينة الشروق

صحيفة أسبانية تهاجم الانتخابات.. وتؤكد: تكلفتها 180 مليون يورو

صحيفة أسبانية تهاجم الانتخابات.. وتؤكد: تكلفتها 180 مليون يورو

الإسكان: فتح باب الحجز لـ46 فيلا "نصف تشطيب" بمركز مارينا العلمين السياحي

الإسكان: فتح باب الحجز لـ46 فيلا "نصف تشطيب" بمركز مارينا العلمين السياحي

لعشاق "الأنتخة".. استطلاع يكشف: العمل من المنزل يجعلك أكثر تركيزا

لعشاق "الأنتخة".. استطلاع يكشف: العمل من المنزل يجعلك أكثر تركيزا

"سوبر نار".. قمة الاهلى والزمالك حديث الصحافة الخليجية

"سوبر نار".. قمة الاهلى والزمالك حديث الصحافة الخليجية

فيديو معلوماتى.. اعرف أضرار الجلوس لفترات طويلة على جسمك

فيديو معلوماتى.. اعرف أضرار الجلوس لفترات طويلة على جسمك

الأهلى والزمالك يتنافسان فى "كلاسيكو" التتويج بالسوبر المصرى الليلة

الأهلى والزمالك يتنافسان فى "كلاسيكو" التتويج بالسوبر المصرى الليلة

10 أكتوبر .. آخر موعد لحجز 2000 قطعة أرض طرحتها الإسكان بـ12 مدينة جديدة

10 أكتوبر .. آخر موعد لحجز 2000 قطعة أرض طرحتها الإسكان بـ12 مدينة جديدة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة