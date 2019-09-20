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شاهد فرحة مشجعى الأهلى بالقليوبية بعد إحراز الهدف الثاني

الجمعة، 20 سبتمبر 2019 08:49 م
شاهد فرحة مشجعى الأهلى بالقليوبية بعد إحراز الهدف الثاني مشجعى الأهلى
القليوبية إبراهيم سالم

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أبدى مشجعى النادى الأهلى بالقليوبية، فرحتهم الكبيرة بعد إحراز الهدف الثانى لقريق القلعة الحمراء، فى مباراة السوبر المصرى بين قطبى الكرة المصرية الأهلى والزمالك.

وأحرز حسين الشحات جناح الأهلى، الهدف الثانى لفريقه أمام الزمالك، فى الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول فى المباراة المُقامة حالياً، على استاد برج العرب، وسط حضور 10 آلاف مُشجع، حيث يخوض الأحمر المباراة بصفته حامل لقب بطولة الدورى فى الموسم قبل الماضى 2017 / 2018 فى المقابل يلعب الأبيض بصفته بطلا للكأس فى نفس الموسم.

ودخل الأهلى بقيادة السويسرى فايلر المباراة بتشكيل مكون من:"محمد الشناوى فى حراسة المرمى، على معلول وياسر إبراهيم ومحمود متولى وأحمد فتحى فى خط الدفاع، عمرو السولية وحمدى فتحى ومحمد مجدى قفشة ورمضان صبحى وحسين الشحات فى خط الوسط، أجايى فى خط الهجوم".

بينما دخل الزمالك اللقاء بقيادة الصربى ميتشو بتشكيل يضم كلاً من:"محمد عواد فى حراسة المرمى، حمدى النقاز ومحمود علاء ومحمد عبد الغنى ومحمد عبد الشافى فى خط الدفاع، طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهما محمد أوناجم وشيكابالا ويوسف أوباما فى خط الوسط، أشرف بن شرقى فى خط الهجوم".

ودفع الصربى ميتشو المدير الفنى للزمالك بمحمود الونش بدلا من المصاب عبد الغنى وكذلك دفع السويسرى رينيه فايلر بمحمد هانى بدلا من المصاب محمود متولى ويتقدم الأهلى حتى الآن بهدف نظيف سجله أجاى وعزز حسين الشحات بالهدف الثانى بعد خطأ من محمد عبد الشافى فى إبعاد الكرة من داخل منطقة جزاء الزمالك ليتلقاها الشحات مسددا فى مرمى عواد.

 

مشجعى الأهلى
مشجعى الأهلى

 

 


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