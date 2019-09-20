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رئيس جامعة سوهاج: استقبال 58 ألف طالب بالكليات.. و5 آلاف بالمدن الجامعية

الجمعة، 20 سبتمبر 2019 03:00 ص
رئيس جامعة سوهاج: استقبال 58 ألف طالب بالكليات.. و5 آلاف بالمدن الجامعية الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج
كتب وائل ربيعى

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أعلن الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، أن الجامعة تستقبل هذا العام 58 ألف طالب وطالبة بجميع الكليات، حيث تم إعلان الجداول الدراسية بالكليات وتوزيع الطلاب على الشعب والأقسام الدراسية، واستخراج البطاقات الجامعية، وإعلان نتائج التحويلات ونقل القيد بين الكليات.

وأضاف عزيز فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه تم الانتهاء من جميع أعمال الصيانة التخصصية والتجديد والإحلال للمرافق الملحقة بجميع مباني المدن الجامعية "طلبة وطالبات"، بالإضافة إلى متابعة تطبيق الاشتراطات الصحية على كافة العاملين بالمطاعم ومسئولى التغذية، واتخاذ الإجراءات الصارمة ضد أى مخالفات تتعلق باستلام الأطعمة الموردة ونوعيتها وجودتها ومطابقتها لمواصفات الصحة العالمية .

وأشار عزيز، إلى أن المدن الجامعية استعدت بكامل طاقتها لاستيعاب 5000 طالب وطالبة هذا العام، حيث بدأت مرحلة التسكين للطلاب القدامى، كما تم زيادة الأماكن المخصصة للسكن المميز "بنين وبنات" ، إلى جانب التأكد من توفير كل مايضمن الاستقرار والطمأنينة للطلاب المغتربين أثناء فترة إقامتهم دراستهم بالجامعة، مشيرا إلى توفير كل الخدمات التى يحتاجها الطلاب خلال العام الدراسى الجديد.

 

وكان العام الدراسى الجديد انطلق الأربعاء 11 سبتمبر الجارى فى الصفوف الأولى رياض الأطفال والصفين الأول والثانى الابتدائى على أن تبدأ الدراسة فى الصفوف الدراسية من الثالث الابتدائي حتى الثالث الثانوى 21 سبتمبر الجارى أى غدًا السبت، وكذلك فى كافة الجامعات.

 

 


جامعة سوهاج

المدن الجامعية

بدء العام الدراسى

العام الدراسى الجديد

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