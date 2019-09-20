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تشديدات أمنية على طريق استاد برج العرب بالإسكندرية استعدادا لمباراة القمة

الجمعة، 20 سبتمبر 2019 02:20 م
تشديدات أمنية على طريق استاد برج العرب بالإسكندرية استعدادا لمباراة القمة قوات امن - أرشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر

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يشهد استاد برج العرب بالإسكندرية مباراة السوبر المصرى بين فريقى الأهلى والزمالك بحضور جماهير الفريقين المقامه مساء اليوم.

واستعدت مديرية أمن الإسكندرية بخطة محكمة لتأمين مباراة السوبر المصرى المقامه على أرض عروس البحر المتوسط.

وحددت مديرية أمن الإسكندرية طريقة دخول الفريقين للاستاد طبقا للخطة الأمنية الموضوعة لتأمين المباراة.

وسيسلك جمهور نادى الزمالك محور التعمير عن طريق الكيلو 21 للوصول إلى ملعب المباراة .

أما جمهور نادى الأهلى فسوف يسلك مدخل الهوارية من الطريق الصحراوى وذلك تجنبا لحدوث مشادات بينهما أو أى أعمال الشغب بين الجمهوريين.

كما تم تخصيص الجهة اليمنى لجمهور الزمالك وتحدد بوابة رقم 10 لدخول حاملى تذاكر الدرجة الموحدة وبوابة رقم 2 لدخول حاملى الدرجة الأولى.

بينما تم تحديد البوابة رقم 7 لدخول جماهير الدرجة الموحدة للنادى الأهلى والبوابة رقم 3 لحاملى تذاكر الدرجة الأولى من جمهور الأهلى.

كما تم تحديد البوابة رقم 4 لدخول الفريقين وبوابة 1 لكبار الشخصيات والإعلام الذين تحدد أعدادهم بـ 150 صحفيا و75 مصورا، وذلك للخروج بشكل حضارى ومشرف للكرة المصرية.

وكان قد عقد اللواء أشرف الجندي، مساعد الوزير مدير أمن الأسكندرية، اجتماعا أمنيا موسعا وذلك بحضور قيادات مديرية الأمن والأجهزة الأمنية وممثلين من الناديين الأهلى والزمالك وذلك استعداداً لتأمين مبارة السوبر المصر والتى تقام، مساء اليوم الجمعة، على ملعب استاد برج العرب غرب المدينة.


ماتش الاهلي

الأهلي

الأهلي ضد الزمالك

تذاكر الاهلي

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