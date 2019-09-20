تحرير 127 محضر مخالفة تموينية فى 5 إدارات بالأسكندرية

الاسكندرية جاكلين منير

أعلنت مديرية التموين بالإسكندرية، عن ضبط 127 محضر مخالفة تموينينة فى 5 إدارات بنطاق المحافظة، و ذلك بناء على تعليمات مشددة من محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين و التجارة الداخلية بتشديد الرقابة و ضبط للأسواق.

و أشار بيان صادر اليوم إلى أن إدارة تموين المنتزة برئاسة مرتضى أحمد قد شنت حملة أسفرت عن تحرير 10 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن و عدم نظافة أدوات العجين ، 3 محاضر بيع خبز بسعر أزيد، محضر عدم وجود لوحة اعلان مواعيد العمل والبيانات لمخبز بلدى ،محضر عدم وجود سجل التفتيش بأحد المخابز، 5 محاضر عدم وجود شهادات صحية، محضرين عدم الإعلان على أسعار السلع الغذائية بالأسواق.

و قامت إدارة تموين شرق برئاسة عبد الرازق الطيب مدير الإدارة بتحرير 12 محضر إنتاج خبز بلدى ناقص الوزن شرائح مختلفة لمخابز بلدية، محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، محضرين عدم نظافة أدوات العجين لمخبزين، محضرين عدم إعطاء بون صرف الخبز للمواطنين، 3 محاضر عدم وجود سجل المفتش لمخابز بلدية ،محضر عدم وجود لوحة تشغيل و المواعيد لاحد المخابز البلدية، محضر عدم وجود ميزان حساس بأحد المخابز البلدية ، 4 محاضر عدم اعلان عن الاسعار السلع الغذائية، 6 محاضر عدم حمل شهادات صحية، محضرين عدم الاخطار عن حركة السلع بالثلاجات ، محضرين عدم الأخطار عن حركة المواد البترولية، محضرين استخدام مطبوعات فى تغليف مواد غذائية، محضر عدم الإعلان عن اسعار السلع التموينية لبدال تموينى.

فيما قامت إدارة تموين الجمرك برئاسة نبيل مفيد، بتحرير محضرين استيلاء على المال العام لمخبزين بلدى، محضرين إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات ، محضر عدم نظافة أدوات العجين لأحد المخابز ، تحرير محضر عدم معايرة ميزان حساس لمخبز بلدى ، محضر عدم الاعلان عن الأسعار على السلع الغذائية بالأسواق ،محضر عدم حمل شهادة صحية ،محضر إدارة و تشغيل مخبز سياحى بدون ترخيص ، محضرين عدم الأخطار عن حركة المواد الغذائية لثلاجات.

وفى إدارة تموين وسط برئاسة طه زيتون تم تحرير 6 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، محضر لمخبز لعمل مبيعات وهمية و استخدامه ماكينة خبز بدون وجه حق عن يوم كامل، محضرين عدم الاحتفاظ بسجل التفتيش لمخبزين بلدى ، محضرين عدم وجود لوحة اعلان مواعيد العمل والبيانات لمخبزين بلدى، 4 محاضر ادارة و تشغيل مخبز شامى بدون ترخيص من الجهات المختصة، 11 محضر عدم حمل شهادات صحية، 9 محاضر عدم الاعلان عن الأسعار على سلع غذائية بالأسواق ، محضر بيع سجائر بسعر أزيد.

و فى إدارة تموين العجمى برئاسة محمد الطباخ، تم تحرير 5 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، 5 محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات ، محضرين توقف مخبزين عن العمل دون اذن مسبق من التموين، محضربن عدم وجود لوحة اعلان مواعيد العمل والبيانات لمخبزبن بلدي، 3 محاضر عدم إعلان عن الأسعار على السلع التموينية لبدالين تموين، محضر بيع اسطوانات بوتاجاز بسعر أزيد و مصادرة 10 اسطوانات بوتاجاز، محضر حيازة و بيع منتجات ورقية مجهولة المصدر و غير مدون عليها بيانات و غير مطابقة للمواصفات القياسية، و قد تم أخذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات.