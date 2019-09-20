انتبه.. الحشيش يضر الخصيتين ويقلل إنتاج الحيوانات المنوية

كتب بيتر إبراهيم

كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون دنماركيون عن أن الرجال الذين يتعاطون الحشيش بشكل كبير لديهم ضعف فى جودة الحيوانات المنوية.

ووفقًا لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، اكتشف الباحثون في جامعة كوبنهاجن في دراسة صغيرة أن “THC” ، وهو المادة الموجودة فى الحشيش المسئولة عن التأثير النفسى، والذي يتبين أنه يلعب دورًا رئيسيًا في كيفية إنتاج الخصيتين للحيوانات المنوية.

ولتأكيد نتائج الدراسة، قام الباحثون باختبار أنسجة الخصية لحوالى 15 رجلاً، ووجدوا آثارًا للحشيش فيها.

ويعتقد العلماء أن الحشيش قد يؤثر على نظام المستقبلات هذا ويعطل الإشارات التي تخبر الجسم بتكوين الحيوانات المنوية وتشجيع تنميتها الصحية.

وأكد الباحثون أن الحشيش يقلل الرغبة في ممارسة الجنس، وهو يعتبر قانونيًا الآن للاستخدام الطبي في 33 ولاية أمريكية، ويستخدمه شخص واحد من كل سبعة أشخاص بالغين في الولايات المتحدة.