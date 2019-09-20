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القبض على 4 تجار مخدرات بينهم سيدة بمنطقة السلام

الجمعة، 20 سبتمبر 2019 03:11 م
القبض على 4 تجار مخدرات بينهم سيدة بمنطقة السلام مخدرات - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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القى رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء محمد منصور مدير الأمن، القبض على 4 تجار مخدرات بينهم سيدة بمنطقة السلام، وحرر محضر بالواقعة. 
 
تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، أخطارا مفادة تمكن قوة أمنية من مباحث  مكافحة المخدرات، من ضبط "أسامه. ب" ،  20 سنة، عاطل ،و "عباس. إ" ،  33 سنة، عاطل اثناء تواجدهما بدائرة قسم شرطة السلام ثان  وبحوزتهما"  250  جرام فودو،  199 كيس تحوي كمية من مخدر الاستروكس وزنت حوالي 600 جرام ،  310 جنيه  ، 2 هاتف محمول".
 
كما  تمكنت قوة أمنية من مباحث  إدارة مكافحة المخدرات من ضبط  "صابر. ع"،  35 سنة، عاطل والسابق اتهامه فى القضية رقم 702 لسنة 2018م السلام أول " سرقة وسائل نقل " اثناء تواجده بمنطقة سكنه بدائرة قسم شرطة السلام أول  وبحوزته" 40 جرام  هيروين،  500 جنيه  ، هاتف محمول" .
 
كما تم ضبط  "مروة. م" ،  29 سنة، بدون عمل  حال تواجدها بمنطقة سكنها بدائرة قسم  شرطة السلام أول  وبحوزتها " 123 قرص مخدر ، 295 جنيه  ، هاتف محمول" وجارى تحرير المحاضر اللازمة،  والعرض على النيابة العامة للتحقيق.
 
 
 
 
 

 


مباحث القاهرة

تجار مخدرات

السلام

حيازه مواد مخدرة

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