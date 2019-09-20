القى رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء محمد منصور مدير الأمن، القبض على 4 تجار مخدرات بينهم سيدة بمنطقة السلام، وحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، أخطارا مفادة تمكن قوة أمنية من مباحث مكافحة المخدرات، من ضبط "أسامه. ب" ، 20 سنة، عاطل ،و "عباس. إ" ، 33 سنة، عاطل اثناء تواجدهما بدائرة قسم شرطة السلام ثان وبحوزتهما" 250 جرام فودو، 199 كيس تحوي كمية من مخدر الاستروكس وزنت حوالي 600 جرام ، 310 جنيه ، 2 هاتف محمول".

كما تمكنت قوة أمنية من مباحث إدارة مكافحة المخدرات من ضبط "صابر. ع"، 35 سنة، عاطل والسابق اتهامه فى القضية رقم 702 لسنة 2018م السلام أول " سرقة وسائل نقل " اثناء تواجده بمنطقة سكنه بدائرة قسم شرطة السلام أول وبحوزته" 40 جرام هيروين، 500 جنيه ، هاتف محمول" .

كما تم ضبط "مروة. م" ، 29 سنة، بدون عمل حال تواجدها بمنطقة سكنها بدائرة قسم شرطة السلام أول وبحوزتها " 123 قرص مخدر ، 295 جنيه ، هاتف محمول" وجارى تحرير المحاضر اللازمة، والعرض على النيابة العامة للتحقيق.