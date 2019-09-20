الفاو تنظم فعالية للتوعية بفوائد النظام الغذائي المتوسطى

وكالات

نظمت منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) اليوم فى العاصمة الإيطالية روما فعالية تعنى بضرورة حصول الجميع على نظام غذائى صحى، مثل النظام الغذائى المتوسطى، لتحقيق أجندة 2030 وحماية وتعزيز مثل هذه الأنظمة الغذائية.

وأوضحت المنظمة فى بيان صادر عنها أن الفعالية تهدف إلى تعميق فهم النظام الغذائى المتوسطى ورفع مستوى الوعى حول الكيفية التى يمكن لهذا النظام الغذائى من خلالها المساعدة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأبانت أن الفعالية تركز على أصول النظام الغذائى المتوسطى وتاريخه وتقاليده ومناطقه والمبادئ التى يستند إليها.

وأوضح المدير العام للمنظمة شو دونيو، فى كلمته خلال افتتاح الفعالية أن من فوائد النظام الغذائى المتوسطى تعزيز أنماط الإنتاج والاستهلاك الغذائى المحلية، وتشجيع الزراعة المستدامة وحماية المناظر الطبيعية.

ودعا شو دونيو، إلى الإشادة بمبادرات حماية ودعم النظم الغذائية التقليدية الصحية، مثل النظام الغذائى المتوسطى، وتوسيع نطاق المعرفة بشأن هذه النظم الغذائية.