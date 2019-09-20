"الشباب والرياضة" بالإسكندرية تطلق برنامج "بنكمل بعض" لنشر قيم السلام

الإسكندرية جاكلين منير

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، انطلاق برنامج "بنكمل بعض .. لنشر السلام"، وينفذ البرنامج وزاره الشباب والرياضة ممثلة فى الادارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية برئاسة الدكتور صفاء الشريف.

وانطلق البرنامج من مركز شباب النصر التابع لقطاع وسط و لمدة يومين، يليه مركز شباب السيوف يومى السبت والأحد، ومركز العمراوى يومى الاثنين والثلاثاء سبتمبر الجارى.

وأشار بيان صادر اليوم إلى أن البرنامج يأتى فى إطار حرص وزارة الشباب والرياضة على نشر ثقافة السلام المجتمعى وتعزيز وقبول الآخر من خلال استخدام اليات ثلاثه وهى التواصل اللاعنفى، مسرح التنميه، العاب سلام.

ويهدف البرنامج إلى نشر السلام المجتمعى ونبذ العنف والتطرف وحث الطلائع والشباب على الاحترام المتبادل والمحبه، وتبنى اليات التواصل اللاعنفى وتفعيل مسرح التنميه عن طريق ورش عمل تفاعليه باستخدام الفن والمسرح للتعبير عن قضايا السلام التى يحرص عليها المجتمع مع ممارسة بعض الالعاب الرياضيه الخاصه بالسلام.

ويتضمن البرنامج جلسة تدريبيه عن مسرح التنمية ومدى تأثير الفن فى عمليه السلام كما عبر المشاركين عن بعض صور السلام الخاصه بمجتمعاتهم عن طريق صور صامته، كما تناول البرنامج قضايا العنف القائم فى مواقع التواصل الإجتماعى ومدى تأثير شبكات التواصل الاجتماعى على المجتمعات.



مبادرة الشباب و الرياضة بالاسكندرية