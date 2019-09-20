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الزراعة: الاتحاد الأوروبى يوافق على تمويل 8 مشروعات زراعية

الجمعة، 20 سبتمبر 2019 02:27 م
الزراعة: الاتحاد الأوروبى يوافق على تمويل 8 مشروعات زراعية وزارة الزراعة
كتب عز النوبى

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بحثت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، مع إيفان ساركوس – سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة، عدد من المشروعات الزراعية المزمع تمويلها فى إطار الدعم الموحد للشراكة المصرية الأوروبية 2020.

وأكد وزارة الزراعة، على دعم الاتحاد الأوروبى لمصر كواحد من أهم شركاء التنمية ليس فى القطاع الزراعى فحسب ولكن فى مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، موضحا أن الاجتماع تناول المشروعات التى تم الموافقة على تمويلها من الاتحاد الأوروبى .

وأوضحت وزارة الزراعة ،أن من المشروعات التى تمت الموافقة على تمويلها، البرنامج القومى لتحسين إنتاج تقاوى الخضر فى مصر، تقليل تأثير التغيرات المناخية على صغار المزارعين بمصر ،مراقبة الجودة على المنتجات الزراعية فى الأسواق المحلية، تطوير قدرات الحجر الزراعى المصرى، إصلاح نظام الإرشاد الزراعى فى مصر، الإدارة المتكاملة لتطوير الرى الحقلى على مستوى المزرعة فى الأراضى القديمة، رصد وتقييم الأراضى الصالحة لزراعة الخضر فى دلتا النيل والواد ى، تنمية موارد الثروة الحيوانية والسمكية بمصر.

ومن ناحيته أكد سفير الاتحاد الأوروبى، أن الاتحاد مهتم بدعم هذه المشروعات وأعرب عن رغبته فى الانتهاء من إعداد دراساتها بنهاية شهر أكتوبر المقبل، وحضر اللقاء بعض قيادات وزارة الزراعة ومسئولى الاتحاد الأوروبى فى القاهرة.

 

 


الاتحاد الاوربى

التنمية الزراعية

المشروعات المشتركة

المنتجات الزراعية

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