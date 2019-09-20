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الزراعة: استمرار تسليم "كارت الفلاح" ببورسعيد والغربية تمهيدًا لبدء التطبيق

الجمعة، 20 سبتمبر 2019 01:21 م
الزراعة: استمرار تسليم "كارت الفلاح" ببورسعيد والغربية تمهيدًا لبدء التطبيق كارت الفلاح
كتب عز النوبى

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واصلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، تسليم بطاقات الحيازة الإلكترونية "كارت الفلاح " بمحافظتى الغربية وبورسعيد للمزارعين مع منح مهلة مدتها شهر لمن لم يقوموا بتسجيل بيانات حيازتاهم بالرقم القومى على المنظومة لينتهى استخدام بطاقات الحيازة الورقية فى نهاية هذه المهلة، تنفيذا لقرار وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى رقم 926 لسنة 2019.

قال الدكتور محمد يوسف رئيس الإدارة لمركزية لشئون مديريات الزراعة والمكلف بادرة" كارت الفلاح"، إن العمل متواصل فى توزيع "كارت الفلاح" بمحافظتى بورسعيد والغربية من خلال فروع البنك الزراعى المصرى، مؤكدًا أن المنظومة تهدف لتقديم الدعم الفنى للفلاح الذى يستحق الدعم، وسهولة الحصول على الحصص التى تقررها الدولة لهم من مستلزمات الانتاج المختلفة.

 ياتى ذلك بعد إعلان وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، عن بدء تطبيق منظومة "كارت الفلاح"، طبقا للقرار الوزارى الذى حمل رقم 926 لسنة 2019، وحصل لـ "اليوم السابع" على نسخه منه بتسليم بطاقة الحيازة الاليكترونية " كارت الفلاح " للمزارعين فى محافظتى الغربية وبورسعيد، ممن سجلو حيازتهم الزراعية بالرقم القومى، ومنح مهلة شهر اعتبار من الاول من الشهر الجارى لمن سجلو حيازتهم بدون ارقام قومية لإتمام عمليات تسجيل الحيازات بالرقم القومى، وبدء العمل ببطاقة الحيازة اليكترونية " كارت الفلاح" اعتبار من اكتوبر 2019 بالمحافظتين المشار اليهم على أن يوقف العمل بالبطاقات الزراعية اعتبار من ذات التاريخ .

 


كارت الفلاح

مستلزمات الإنتاج

الحيازات الورقية

البطاقات الزراعية

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