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الخطوط الأمريكية تلغى رحلة بسبب "عدم الشعور بالراحة" حيال راكبين

الجمعة، 20 سبتمبر 2019 06:33 م
الخطوط الأمريكية تلغى رحلة بسبب "عدم الشعور بالراحة" حيال راكبين الطيران الأمريكى
كتبت رباب فتحى

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قال رجلان مسلمان، إن رحلة شركة الخطوط الجوية الأمريكية قد تم إلغاؤها وتعرضا للمضايقات من قبل أجهزة إنفاذ القانون لأن طاقم الرحلة "لم يشعر بالراحة" وذلك بعدما لوحا للترحيب ببعضها  البعض ، حسبما ذكرت صحيفة دالاس مورنينج نيوز.
 
وقال الرجلان ، عبد الرؤوف الخوالدة  وهو متحدث تحفيزي ، وعصام عبد الله مدير مؤسسة لا تهدف للربح ، إنهما كانا يستقلان رحلة من برمنجهام ، ألاباما ، إلى دالاس - فورت وورث ، تكساس ، في 14 سبتمبر عندما رحبا ببعضهما البعض.
 
كان الرجلان يسيران بشكل منفصل إلى نفس الحدث في برمنجهام ، وكانا في طريقهما إلى المنزل. وقالا إنهما يعرفان أحدهما الأخر من مجتمعهما المسلم المحلي.
 
بعد الصعود إلى الطائرة ، تأخرت الرحلة في البداية ، وأعقبها إعلان عن إلغاء الرحلة. قال الخوالدة لصحيفة دالاس مورنينج نيوز إنه سمع من أحد أفراد الطاقم أنه تم إلغاؤه لأسباب أمنية.
 
ونزل الرجلان من الطائرة ، وكان ضباط إنفاذ القانون في انتظارهما، حيث تم استجوابهما لفترة قصيرة وسمح لهما بالمغادرة ، لكنهما قالا إن ضباط الشرطة تعقبهما أثناء ذهابهما إلى المقهى.
 
 
وقال الرجلان إنه بعد عدة دقائق ، اقترب منهما ضابط آخر ، ونقلهما إلى منطقة استجواب خاصة. وقالا إن حقائبهما تم تفتيشها مرة أخرى من قبل إدارة أمن النقل ، وتم إخبار كل منهما أنه تم إلغاء الرحلة لأن الطاقم لم يشعر بالراحة أثناء الطيران مع الرجلين. 
 
 
قال عبد الله إنه تم إخباره أن الطاقم شعر بالقلق أيضًا لأنه قام بشد "السيفون" مرتين أثناء استخدام المرحاض أثناء تأخير الطائر الأولى، وإنهما تم الحجز لهما على متن رحلة لاحقة شملت العديد من نفس الركاب.
 
في بيان أطلع عليه موقع "بيزنس انسايدر"، قال متحدث باسم شركة الطيران ، إن الرحلة قد ألغيت نتيجة "للمخاوف التي أثارها "طاقم الطائرة وأحد الركاب".
 
وأضاف "تلتزم الخطوط الأمريكية  وجميع شركائها الإقليميين بأخذ مخاوف السلامة والأمن التي يثيرها أفراد الطاقم والركاب على محمل الجد. تم إعادة حجز جميع العملاء على الرحلة 5886 في الرحلة التالية. نحن ملتزمون بتوفير تجربة إيجابية للجميع ممن يسافرون معنا." 

اسلاموفوبيا

رجلان مسلمان

الخطوط الجوية الامريكية

الخوالدة

تكساس

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