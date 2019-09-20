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التحقيق مع ربة منزل وممرضة استبدلا مولودة أنثى بذكر فى مصر القديمة

الجمعة، 20 سبتمبر 2019 02:15 م
التحقيق مع ربة منزل وممرضة استبدلا مولودة أنثى بذكر فى مصر القديمة أطفال-أرشيفية
كتب سليم على

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تباشر نيابة مصر القديمة الجزئية ، التحقيق مع ربة منزل، قامت بتبديل طفلتها الأنثي، عقب ولادتها، بطفل ذكر، لسيدة أخرى، عقب إنجابه داخل قسم النساء، بمستشفى قصر العيني، والتحقيق مع  ممرضة وعاملة، مشتركين معها في تنفيذ الجريمة يعملان بقسم النساء والتوليد، داخل المستشفى، وتم القبض عليهما، كما أمرت بسرعة التحريات حول الواقعة. 
 
وكشفت تحقيقات النيابة الأولية ، تلقى مأمور قسم شرطة مصر القديمة، بلاغًا من المواطنة، "م.ن"، 35 سنة، مفاده، اكتشافها تبديل طفلها الذكر، عقب ولادته، داخل مستشفى قصر العيني، بطفلة أنثى، حال وضعه داخل الحضانة الخاصة بالمستشفى.
 
وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمحل البلاغ، وبعمل التحريات تبين اتفاق سيدة حامل، وقامت بوضع طفلة أنثى داخل المستشفى، مع الممرضة المسئولة عن الحضانة بقسم النساء، وعاملة بذات القسم، على تبديل طفلتها الأنثى، بطفل ذكر، بسبب عدم إنجابها ذكور.
 
وعقب تقنين الإجراءات تم القبض على السيدة المتهمة والممرضة والعاملة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.
 
 
 

تبديل أطفال أثناء الولادة

خطف أطفال

تجنب خطف الأطفال

مصر القديمة

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