الاتحاد الأوروبى يطلق بالرباط مشروعًا للهجرة الدائرية بين المغرب وإسبانيا

كتب محمد جمال

أطلق الاتحاد الأوروبي، أمس بالرباط، مشروعًا للهجرة الدائرية بين المغرب وإسبانيا يحمل إسم " الأجيال الشابة كوكلاء للتغيير" لفائدة 100 من الخريجين المغاربة الشباب الذين سيحصلون على درجة الماستر فى إسبانيا فى القضايا ذات الأولوية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية بالمغرب، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

ويضع هذا المشروع المنسق من قبل الخدمة الإسبانية لتدويل التعليم، وبتمويل من الاتحاد الأوروبى بكلفة 2.5 مليون يورو ، مخططا للهجرة القانونية مع المغرب تم التعبير عنها فى ثلاث مراحل رئيسية تتعلق بما قبل المغادرة، والتنقل فى إسبانيا، وإعادة الإدماج مع تنفيذ مشاريع الأعمال وريادة الأعمال فى المغرب بعد الانتهاء من الماستر.

وسيتمكن المستفيدون من الحصول على تكوين فى إسبانيا،فى قطاعات الهندسة الطاقية، والطاقات المتجددة، والصناعات الغذائية، والتدبير السياحى والاقتصاد الاجتماعى والتضامني، قبل العودة إلى المغرب لتطبيق المعارف التى اكتسبوها وإنشاء مشاريع تساهم فى تقدم مجتمعهم.