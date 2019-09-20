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أمريكا تعلن تسمية كوريا الجنوبية دولة "الصيد غير الشرعى"

الجمعة، 20 سبتمبر 2019 09:09 ص
أمريكا تعلن تسمية كوريا الجنوبية دولة "الصيد غير الشرعى" الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
أ ش أ

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أعلنت الولايات المتحدة، تسمية كوريا الجنوبية كدولة متورطة فى صيد الأسماك غير القانونى وغير المبلغ عنه وغير المنظم، داعية رابع أكبر اقتصاد فى آسيا لاعتماد لوائح أكثر صرامة.

وقالت وزارة المحيطات الكورية الجنوبية وفقا لما أوردته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية، إن تلك الخطوة جاءت بعد فشل قاربى صيد كوريين جنوبيين فى الامتثال للوائح اتفاقية حفظ الموارد البحرية الحية فى أنتاركتيكا أثناء العمل بالقرب من القطب الجنوبى فى عام 2017. 


وأوضحت الوزارة أنه استجابة لاعلان الولايات المتحدة فان سول تخطط لوضع أسباب قانونية لمصادرة أى أرباح ناتجة عن عمليات غير قانونية، متعهدة بتنفيذ سياسات "عدم التسامح على الإطلاق" فى قضايا قوارب الصيد.


يذكر أنه فى عام 2013، كان قد أعلن الاتحاد الأوروبى قرارا مماثلا وتم رفعه فى عام 2015 يتم فيها تصنيف كوريا الجنوبية كدولة أولية لصيد الأسماك غير القانونى دون إبلاغ ودون تنظيم.


كوريا الجنوبية

أمريكا

كوريا

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

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