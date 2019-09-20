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أديب: الإخوان أطلقوا مخططا جديدا فى 16 أغسطس من اسطنبول بعد ظهور محمد على

الجمعة، 20 سبتمبر 2019 11:45 م
أديب: الإخوان أطلقوا مخططا جديدا فى 16 أغسطس من اسطنبول بعد ظهور محمد على صورة من التسجيل
كتب إسماعيل رفعت - أحمد عبد الرحمن

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كشف التسجيلات التى حصل عليها الإعلامى عمرو أديب، والتى تكشف الخطة السرية للجماعة الإرهابية للجروب السرى الذى تلقى من خلاله أعضاء التنظيم تعليمات من القيادى التنظيمى هانى صبرى بالنزول يوم الجمعة لدعم دعوة المقاول محمد على بعد فترة سكون بالجروب السرى الذى يشمل مخططات الجماعة، قائلا، عشان نعرف أن الحكاية مش محمد على.

وكشف عن مراسلات من داخل "الجروب" السرى للإخوان، موضحاً أنه لا يوجد به مراسلات منذ شهر يوليو إلى منتصف أغسطس، مردفاً:"بيكلموش حد، لأنه كان فيه حالة موات، وأول ما طلع الباشمهندس – قاصدًا محمد على- قرروا يستغلوا الحكاية دى".

وأضاف أديب، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، على فضائية "MBC مصر"، :"التوجيهات بدأت يوم 16 بالليل ويقولوا للناس يعلموا ايه، عارضا تسجيلاً صوتياً للإخوانى هانى صبرى يدعو الشباب لمساندة محمد على، من الجروب محتواه: "السلام عليكم كيف حالكم يا شباب، يا شباب دلوقتى فى شباب كتير جداً اتحمس، وبعتولى وعملوا فيديوهات بوشهم على إنهم خلاص نازلين يوم الجمعة، وعلى إنهم خلاص داعمين محمد على، والكلام دا كله، أى حد يقدر يعمل كده خلاص كده هتكسر النظام".


عمرو اديب

تسجيلات

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المقاول محمد على

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