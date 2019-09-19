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9 إرهابيين مطلوبين للعدالة بقضية محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية.. اعرفهم

الخميس، 19 سبتمبر 2019 08:18 ص
9 إرهابيين مطلوبين للعدالة بقضية محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية.. اعرفهم منصة محكمة - أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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أوشكت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطره، على تسطير كلمة النهاية فى محاكمة 11 متهما بينهم بعض قيادات الإخوان الهاربة فى تركيا، فى القضية المعروفة إعلاميا بمحاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية الأسبق.

ويوجد 9 متهمين مطلوبين للعدالة ولعل أبرزهم الإرهابى يحيى موسى، بالإضافة إلى على بطيخ، محمد فتحى، أحمد محمد عبد الهادى، ومحمد مسحوب، وعلاء السماحى، مصعب عبد الرحيم، أحمد عبد المجيد، مصطفى طنطاوى.

وجاء فى أمر الإحالة أنه فى غضون الفترة من عام 2016 حتى 2018 بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية تولى المتهمون من الأول حتى السادس قيادة بجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والأضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى بأن تولوا قيادة بجماعة الإخوان الإرهابية وحركة حسم المسلحة التابعة.

كما وجهت النيابة للمتهمين من السابع حتى الأخير تهم انضمامهم لجماعة إرهابية ، كما وجهت للمتهمين معتز مصطفى وأحمد عبد المجيد قيامهما بقتل فردى شرطة بمديرية أمن الإسكندرية عمدا مع سبق الإصرار والترصد بان بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل مدير امن الإسكندرية وأفراد حراسته واعدوا لهذا الغرض سيارة وضعوا بها عبوة مفرقعة.


حركة حسم

اغتيال مدير امن الاسكندريه

جنايات القاهرة

اللواء مصطفى النمر

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