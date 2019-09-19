3 طرق يخبرك بها جسمك لتغيير نظام أكلك وحياتك.. منها تشنج الساق

كتبت فاطمة خليل

كثير منا يشعر بالضغط النفسى والتوتر من نمط الحياة اليومية المزدحم بالأعمال وهو ما يجعل من الصعب الحفاظ على توازن صحي ما بين العمل واتباع نمط حياة صحى من تناول أطعمة صحية وممارسة الرياضة والنوم الجيد، وقد يخبرك جسمك من خلال بعض الأشياء أنك يجب أن تغير نمط حياتك، فى هذا التقرير نقدم لك الطرق التى يخبرك بها جسمك لتغيير نمط حياتك، وفقًا لموقع "تايمز أوف انديا".





تشنجات الساق المتكررة

إذا كنت تشكو في كثير من الأحيان من تشنجات عضلية متكررة في الساق وألم شديد، فإن هذه التشنجات طريقة جسمك لإخبارك بأنك تعاني من نقص المغنيسيوم والبوتاسيوم، لذا يجب أن تضمن نظامك الغذائى المزيد من السبانخ والفاصوليا والخضراوات الورقية.

تشعر دائمًا بالتعب والإرهاق

إذا كنت تشعر بأنك دائمًا مستنزفًا وخاملاً وتشعر بالتعب- خاصة في فترة ما بعد الظهر- فقد تحتاج إلى إعادة النظر في خيارات الطعام بدلاً من تناول الكربوهيدرات المكررة التي توفر لك طاقة سريعة، وتسبب السمنة، يمكنك تناول الأطعمة مثل: الأرز والبقوليات والخضراوات الورقية، وذلك لأن المواد الغذائية المصنعة مثل البيتزا والبرجر تسبب ارتفاعًا في نسبة السكر في الدم ثم تنخفض نسبة السكر بعد بضع ساعات، وهذا يمكن أن يسبب الإرهاق والنعاس والتعب.





حب الشباب

إذا كانت بشرتك صافية ولامعة فى أغلب الوقت وتتعرض من فترة لأخرى لبقع في جميع أنحاء الوجه، فقد يكون السبب في ذلك هو الضغط النفسى والإجهاد، إذا كنت تتعرض لضغط كبير مؤخرًا، فقد يظهر بشكل واضح على وجهك من خلال حب الشباب.