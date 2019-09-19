وفاة كاهن كنيسة الأنبا شنوده الصاوى بمدينة طما والبابا يقدم العزاء

كتب أسامة عبد الحميد

توفى القمص يسى القس عبد المسيح، كاهن كنيسة القديس الأنبا شنوده الصاوى بمدينة طما، عن عمر قارب 61 عامًا، بعد خدمة كهنوتية ورعوية امتدت لما يقارب الـ 32 سنة، حسب ما أعلنت صفحة المتحدث الرسمى للكنيسة القبطية الأرثوذكسية‎.

والأب الراحل من مواليد مدينة طما، محافظة سوهاج، حيث ولد فى 17 يونيو عام 1958، وتخرج فى الكلية الإكليريكية، وسيم كاهنًا فى 12 يونيو 1987، بيد مثلث الرحمات المتنيح الأنبا فام أسقف طما السابق ونال رتبة القمصية في 25 مايو 2005 م.

صلى طقس تجنيزه التى أقيمت أمس الأربعاء، بكنيسته نيافة الأنبا إسحق أسقف الإيبارشية، وشاركه مجمع آباء كهنة الإيبارشية وعدد من الآباء من الإيبارشيات والأديرة المجاورة.

وقدم قداسة البابا تواضروس الثانى يتقدم بخالص العزاء لنيافة الأنبا إسحق أسقف إيبارشية طما، وتوابعها ولمجمع كهنة الإيبارشية، فى نياحة الأب الموقر القمص يسى القس عبد المسيح كاهن كنيسة القديس الأنبا شنوده بطما، ويلتمس عزاءً سمائيًا لشعب كنيسته ولأسرته المباركة طالبًا لنفس الأب الراحل النياح والراحة، النصيب والميراث مع جميع المقدسين.







