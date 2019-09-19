سوبر كورة
Ads
الخميس، 19 سبتمبر 2019 10:28 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية اقتصاد وبورصة

هيرميس مستشاراً لطرح شركة هيليوس تاورز الجنوب إفريقية فى بورصة لندن

الخميس، 19 سبتمبر 2019 10:20 ص
هيرميس مستشاراً لطرح شركة هيليوس تاورز الجنوب إفريقية فى بورصة لندن بورصة لندن
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تعتزم شركة هليوس تاورز الجنوب أفريقية، المتخصصة فى البنية التحتية لأبراج الاتصالات، الطرح الأولى فى بورصة لندن، مع توقعات بجمع 125 مليون دولار من عوائد طرح أسهمها، وفقا لبيان نية الطرح الصادر عن الشركة.
 
ووفقاً للبيان سيتم تحديد السعر النهائى لسهم الشركة فى الطرح بعد إتمام عملية بناء الأوامر الشهر المقبل، وقالت الشركة إنها تعتزم طرح نحو 25% من أسهمها، وتتوقع الانضمام لمؤشرات فوتسى البريطانية. 
 
وتعمل الشركة فى مجال إنشاء وتطوير شبكات إبراج شبكات المحمول فى عدة بلدان منها تنزانيا الكونجو الديموقراطية وغانا والكونجو برازافيل وغانا وجنوب إفريقيا.
 
وفى هذا السياق عبر كاش بانديا الرئيس التنفيذى للشركة، عن سعادته ببدء إجراءات طرح الشركة فى بورصة لندن، وأكد أن سوق الشبكات المحمولة فى أسواق جنوب الصحراء الغربية أحد أسرع الأسواق نمواً فى العالم. 
 
وكلفت الشركة، المجموعة المالية هيرميس (HRHO) وبنك الاستثمار رينيسانس كابيتال كمديرين مشتركين فى حال المضى قدما فى إجراءات الطرح، كما كلفت بنك أوف أميركا ميريل لينش، وجيفريز إنترناشونال، وذا ستاندرد بنك بجنوب أفريقيا، بالقيام بدور المنسقين والمديرين العالمين للطرح.
 

هيرميس

هيليوس تاوز

بورصة لندن

اخبار البورصة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

للأسبوع الثانى على التوالى.. تراجع سعر الدولار 6 قروش أمام الجنيه.. بلتون تتوقع وصول "الأخضر" إلى 16 جنيها مع نهاية العام بسبب تحسن إيرادات مصر من العملات الأجنبية.. و"هيرميس": السياحة نقطة مضيئة

الجمعة، 13 سبتمبر 2019 11:00 م

ارتفاع رصيد شهادات الإيداع الدولية لـ4 شركات أبرزها هيرميس وCIB

الجمعة، 13 سبتمبر 2019 12:00 ص

هيرميس تعلن إتمام صفقة بيع 8.4% من أسهم «ابن سينا فارما» بالبورصة المصرية

الأحد، 08 سبتمبر 2019 10:08 ص

فاروس يرفع القيمة العادلة لسهم المجموعة المالية هيرميس إلى 23.47 جنيه للسهم

الخميس، 22 أغسطس 2019 09:58 ص

هيرميس تعلن إتمام الطرح العام لحصة 36% من أسهم «فوري» بالبورصة بـ1.64مليار جنيه

الخميس، 08 أغسطس 2019 11:23 ص

هيرميس: ارتفاع صافي الربح بنسبة 49% ليبلغ 304 مليون جنيه

الخميس، 08 أغسطس 2019 10:27 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
منتخب مصر يحتفظ بالمركز الـ49 عالميا والسادس أفريقيا فى تصنيف الفيفا

منتخب مصر يحتفظ بالمركز الـ49 عالميا والسادس أفريقيا فى تصنيف الفيفا

البترول :"جنوب الوادى" تحقق 3 اكتشافات خلال عام ووضع كشفين على الإنتاج

البترول :"جنوب الوادى" تحقق 3 اكتشافات خلال عام ووضع كشفين على الإنتاج

"العصار" يبحث مع رئيس الهيئة المجرية لدعم الصادرات تعزيز التعاون المشترك

"العصار" يبحث مع رئيس الهيئة المجرية لدعم الصادرات تعزيز التعاون المشترك

النشرة المرورية.. كثافات متحركة بمحاور القاهرة والجيزة

النشرة المرورية.. كثافات متحركة بمحاور القاهرة والجيزة

كل أهداف الأربعاء.. سقوط الريال بثلاثية وتعادل مثير بين يوفنتوس وأتلتيكو

كل أهداف الأربعاء.. سقوط الريال بثلاثية وتعادل مثير بين يوفنتوس وأتلتيكو

¾ مليار دولار إيرادات فيلم Hobbs & Shaw بعد 6 أسابيع من عرضه

¾ مليار دولار إيرادات فيلم Hobbs & Shaw بعد 6 أسابيع من عرضه

الحكومة: بدء الدراسة بشكل مرحلى بجامعتى العلمين والمنصورة الدوليتين سبتمبر 2020

الحكومة: بدء الدراسة بشكل مرحلى بجامعتى العلمين والمنصورة الدوليتين سبتمبر 2020

83 %من القراء يؤيدون التوسع فى إنشاء الكليات التكنولوجية للحد من البطالة

83 %من القراء يؤيدون التوسع فى إنشاء الكليات التكنولوجية للحد من البطالة

صور ..انقلاب سيارة يغلق محور صفط اللبن بالطريق الدائرى

صور ..انقلاب سيارة يغلق محور صفط اللبن بالطريق الدائرى

مواعيد مباريات اليوم الخميس 19 - 9 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الخميس 19 - 9 - 2019 والقنوات الناقلة

اختصاصات المجالس المحلية المُنتخبة وشروط الترشح لها بالدستور.. اقرأ التفاصيل

اختصاصات المجالس المحلية المُنتخبة وشروط الترشح لها بالدستور.. اقرأ التفاصيل

فيديو.. مراسلة تحاول التواصل مع "ميت" ليعلق على خبر وفاته.. "لم يكن متاحا"

فيديو.. مراسلة تحاول التواصل مع "ميت" ليعلق على خبر وفاته.. "لم يكن متاحا"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة