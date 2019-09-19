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منطقة عسير وبلدياتها فى السعودية تزّين الشوارع والميادين احتفاءً باليوم الوطنى

الخميس، 19 سبتمبر 2019 11:48 ص
منطقة عسير وبلدياتها فى السعودية تزّين الشوارع والميادين احتفاءً باليوم الوطنى احتفالات اليوم الوطنى بالسعودية
كتب وكالات

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تواصل أمانة منطقة عسير والبلديات التابعة لها استعداداتها للاحتفال باليوم الوطنى الـ 89. حيث أنجزت فرق الأمانة والبلديات تزيين الشوارع والميادين العامة بالأعلام الخضراء وتركيب اللوحات التى تحمل عبارات الاعتزاز والتغنى بالوطن فى مدينة أبها والمحافظات التابعة لمنطقة عسير، بحسب الوكالة الرسمية السعودية "واس".

ففى محافظة "بارق" نُشرت اللوحات الوطنية وأعلام المملكة فى جميع شوارع المحافظة، وهيئت الأماكن العامة للاحتفال بهذه المناسبة.

من جهتها شرعت بلدية الحازمى التابعة لأمانة منطقة عسير فى نشر مظاهر الاحتفاء بهذه المناسبة الغالية على الجميع، حيث توشحت شوارع المراكز التابعة للبلدية وميادينها بالأعلام الخضراء، كما تم تركيب اللوحات الوطنية على الطرقات، وتركيب الإضاءات الملونة.

 


منطقة عسير

أخبار السعودية

السعودية

تزيين الشوارع

اليوم الوطنى

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