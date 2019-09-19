سوبر كورة
Ads
الخميس، 19 سبتمبر 2019 12:04 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

مطران سوهاج للقساوسة: اجذبوا الناس للتعلق بالله لا بكم

الخميس، 19 سبتمبر 2019 10:55 ص
مطران سوهاج للقساوسة: اجذبوا الناس للتعلق بالله لا بكم كنيسة - أرشيفية
سارة علام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
اجتمع  الأنبا باسليوس فوزى مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك بكهنة الإيبارشية، وذلك للمرة الثانية بعد سيامته الأسقفية أمس الأربعاء.
 
وعقد الاجتماع الشهرى الثانى بدار المطرانية بسوهاج، حيث بدأ الاجتماع بالصلاة ثم كلمة روحية بعنوان (الكاهن رائحة المسيح الزكية) وقال فيها إن الكاهن لا يقدم ذاته، إنما يجب أن يقدم المسيح.
 
وأضاف المطران: الكاهن يجذب الناس لا للتعلق به، وإنما للاقتراب والتعلق بالرب مضيفًا: يجب أن تكون عظة الكاهن هى المجال الذى يفحص نفسه من خلالها قبل أن يقدمها للآخرين.
 
واستكمل: الشجرة المخضرة جميلة، لكن الأجمل هى أن تكون مثمرة "الشجرة تعرف من ثمارها" فلابد أن يتخطى الكاهن المظاهر ويبحث عن الثمار، موضحًا:  الكاهن لا يحتاج إلى إعلانات؛ لأن الثمار الروحية تعلن عن ذاتها.
 
وتضمن الجزء الثانى من الاجتماع توجيهات رعوية لأسلوب عمل لجان الخدمة، وتنظيم العمل بالرعايا فى الإيبارشية.
 
وفى نهاية اليوم تم الاحتفال بعيد السيامة الكهنوتية السابع والأربعين للأنبا يوسف أبو الخير، المطران الفخرى لإيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك.
 
جدير بالذكر أن فعاليات الاجتماع الشهرى الأول قد عقدت فى شهر أغسطس الماضى.

 


الانبا باسيليوس

مطران سوهاج

اجتماع كهنة سوهاج

الكاثوليك

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
صور.. بـ"المساحة والخرطوم".. معلمو مدرسة باروط التجارية ينظفون فصول المدرسة قبل بدء العام الدراسى.. مدير المدرسة: المبادرة جاءت من المدرسين أنفسهم.. و10 معلمين نظفوا أكثر من 20 فصلا فى 5 طوابق

صور.. بـ"المساحة والخرطوم".. معلمو مدرسة باروط التجارية ينظفون فصول المدرسة قبل بدء العام الدراسى.. مدير المدرسة: المبادرة جاءت من المدرسين أنفسهم.. و10 معلمين نظفوا أكثر من 20 فصلا فى 5 طوابق

"الجالية المصرية بالخارج": "السيسى بانى مصر الحديثة وندعمه فى كل خطواته"

"الجالية المصرية بالخارج": "السيسى بانى مصر الحديثة وندعمه فى كل خطواته"

السويدى بالسعودية: تنسيق بين اتحاد الصناعات والجهاز التنفيذى للدولة لخدمة المستثمرين

السويدى بالسعودية: تنسيق بين اتحاد الصناعات والجهاز التنفيذى للدولة لخدمة المستثمرين

شركة مصر للطيران للخدمات الجوية تشارك فى معرض دبى للفنادق

شركة مصر للطيران للخدمات الجوية تشارك فى معرض دبى للفنادق

الرقص على إيقاع الإخوان فى شارع محمد على..الجماعة والمقاول.. قصة فيلم هابط لاستغفال «عاصرى الليمون» من جديد.. عودة عصر أفلام المقاولات الساذجة بإنتاج تركى قطرى مشترك.. 900 ألف تغريدة مزيفة فى 24 ساعة

الرقص على إيقاع الإخوان فى شارع محمد على..الجماعة والمقاول.. قصة فيلم هابط لاستغفال «عاصرى الليمون» من جديد.. عودة عصر أفلام المقاولات الساذجة بإنتاج تركى قطرى مشترك.. 900 ألف تغريدة مزيفة فى 24 ساعة

بدء اجتماع مجلس المحافظين فى محافظة بورسعيد برئاسة مصطفى مدبولى

بدء اجتماع مجلس المحافظين فى محافظة بورسعيد برئاسة مصطفى مدبولى

اتحاد الكرة: مباراة السوبر فى الثامنة مساء غد.. ولا تعديل حتى الآن

اتحاد الكرة: مباراة السوبر فى الثامنة مساء غد.. ولا تعديل حتى الآن

وزير الخارجية يغادر إلى نيويورك للإعداد لمشاركة الرئيس بـ"الأمم المتحدة"

وزير الخارجية يغادر إلى نيويورك للإعداد لمشاركة الرئيس بـ"الأمم المتحدة"

السيسى يوافق على اتفاقية لإنشاء أربع محطات تحلية فى جنوب سيناء

السيسى يوافق على اتفاقية لإنشاء أربع محطات تحلية فى جنوب سيناء

الحبس وغرامة 300 ألف جنيه عقوبة استخدام الحسابات الوهمية فى الإساءة للدولة

الحبس وغرامة 300 ألف جنيه عقوبة استخدام الحسابات الوهمية فى الإساءة للدولة

منتخب مصر يحتفظ بالمركز الـ49 عالميا والسادس أفريقيا فى تصنيف الفيفا

منتخب مصر يحتفظ بالمركز الـ49 عالميا والسادس أفريقيا فى تصنيف الفيفا

البترول :"جنوب الوادى" تحقق 3 اكتشافات خلال عام ووضع كشفين على الإنتاج

البترول :"جنوب الوادى" تحقق 3 اكتشافات خلال عام ووضع كشفين على الإنتاج

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة