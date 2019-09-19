سوبر كورة
Ads
الخميس، 19 سبتمبر 2019 01:33 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية اقتصاد وبورصة

مصر والمجر توقعان مذكرة تفاهم لتشجيع إنشاء وتحديث المشروعات الصناعية المشتركة

الخميس، 19 سبتمبر 2019 01:12 م
مصر والمجر توقعان مذكرة تفاهم لتشجيع إنشاء وتحديث المشروعات الصناعية المشتركة وزاره التجارة والصناعة
كتب إسلام سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وقعت مصر والمجر مذكرة تفاهم في مجال تعزيز التعاون الصناعي بين البلدين، وقع الاتفاق عن الجانب المصري  وزير التجارة والصناعة وعن الجانب المجري ليفينت ماجيار وزير الدولة المجرى للشئون البرلمانية بوزارة الخارجية والتجارة المجرية.
 
وقالت وزارة الصناعة، إن الاتفاق يستهدف تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالات تشجيع إنشاء وتحديث المشروعات الصناعية المشتركة والتعاون الفني ونقل التكنولوجيا، بالإضافة الى تطوير الموارد البشرية وبناء القدرات المتعلقة باحتياجات الصناعة والمشروعات الصناعية، كما يستهدف أيضاً تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات المشروعات البحثية والتنموية الخاصة بالصناعة وتبادل الخبراء والمختصين بالقطاع الصناعي إلى جانب تسهيل التعاون بين الجهات الحكومية وغير الحكومية لتطوير القطاع الصناعي فضلاً عن التعاون في مجال إقامة المعارض وتنظيم المؤتمرات وورش العمل المتعلقة بالصناعة.
 
وأوضحت الوزارة أن هذا الاتفاق- والذي يدخل حيز النفاذ اعتباراً من اليوم التالي للتوقيع عليه ويستمر حتى 31 ديسمبر2021 - يستهدف أيضاً تعزيز التعاون المشترك في مجال الإنتاج الصناعي حيث ستقوم وزارة التجارة والصناعة بموافاة الجانب المجري بالقوانين والتنظيمات المطبقة بالمناطق الاقتصادية الخاصة في مصر، مشيراً إلى أن مذكرة التفاهم تتضمن التعاون بين الجهات المصرية والمجرية المعنية بالصناعة والتي تشمل المشروعات الصناعية والمؤسسات العلمية والبحثية.
 
ومن جانبه أكد ليفينت ماجيار وزير الدولة المجرى للشئون البرلمانية بوزارة الخارجية والتجارة المجرية أن هذا الاتفاق يمثل خطوة هامة نحو تعزيز التعاون الصناعي والتجاري وتبادل الخبرات الصناعية بين مصر والمجر وهو ما يساعد على تطوير وتحديث الصناعة والتصنيع الصديق للبيئة إلى جانب تحسين جودة المنتجات والخدمات المقدمة للمستهلك، لافتاً إلى أن الاتفاق يعكس اهتمام البلدين بتعزيز الشراكات الصناعية والتجارية وتبادل ونقل الخبرات والتكنولوجيات الصناعية بما يصب في مصلحة الصناعة المصرية والمجرية على حد سواء.

مصر

المجر

الاستثمار الصناعي

المشروعات الصغيرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
موجز 1 ظهرا .. بدء الدراسة بجامعتى العلمين والمنصورة الدوليتين سبتمبر 2020

موجز 1 ظهرا .. بدء الدراسة بجامعتى العلمين والمنصورة الدوليتين سبتمبر 2020

رسميا.. تقديم موعد مباراة السوبر بين الأهلى والزمالك 60 دقيقة

رسميا.. تقديم موعد مباراة السوبر بين الأهلى والزمالك 60 دقيقة

فرانس فوتبول تستحدث "كرة ذهبية" لأفضل حارس فى العالم

فرانس فوتبول تستحدث "كرة ذهبية" لأفضل حارس فى العالم

فرانس فوتبول تكشف موعد إعلان المرشحين لجائزة الكرة الذهبية

فرانس فوتبول تكشف موعد إعلان المرشحين لجائزة الكرة الذهبية

سمير حلبية: إيهاب جلال أبلغ اتحاد الكرة برغبته فى الاستمرار مع المصرى

سمير حلبية: إيهاب جلال أبلغ اتحاد الكرة برغبته فى الاستمرار مع المصرى

آس الإسبانية تفتح النار على نجوم الريال بعد ثلاثية باريس سان جيرمان

آس الإسبانية تفتح النار على نجوم الريال بعد ثلاثية باريس سان جيرمان

جهاز مدينة بدر يواصل تسليم شقق وزارة الإسكان لأهالى سور مجرى العيون

جهاز مدينة بدر يواصل تسليم شقق وزارة الإسكان لأهالى سور مجرى العيون

صور.. بـ"المساحة والخرطوم".. معلمو مدرسة باروط التجارية ينظفون فصول المدرسة قبل بدء العام الدراسى.. مدير المدرسة: المبادرة جاءت من المدرسين أنفسهم.. و10 معلمين نظفوا أكثر من 20 فصلا فى 5 طوابق

صور.. بـ"المساحة والخرطوم".. معلمو مدرسة باروط التجارية ينظفون فصول المدرسة قبل بدء العام الدراسى.. مدير المدرسة: المبادرة جاءت من المدرسين أنفسهم.. و10 معلمين نظفوا أكثر من 20 فصلا فى 5 طوابق

"الجالية المصرية بالخارج": "السيسى بانى مصر الحديثة وندعمه فى كل خطواته"

"الجالية المصرية بالخارج": "السيسى بانى مصر الحديثة وندعمه فى كل خطواته"

السويدى بالسعودية: تنسيق بين اتحاد الصناعات والجهاز التنفيذى للدولة لخدمة المستثمرين

السويدى بالسعودية: تنسيق بين اتحاد الصناعات والجهاز التنفيذى للدولة لخدمة المستثمرين

شركة مصر للطيران للخدمات الجوية تشارك فى معرض دبى للفنادق

شركة مصر للطيران للخدمات الجوية تشارك فى معرض دبى للفنادق

الرقص على إيقاع الإخوان فى شارع محمد على..الجماعة والمقاول.. قصة فيلم هابط لاستغفال «عاصرى الليمون» من جديد.. عودة عصر أفلام المقاولات الساذجة بإنتاج تركى قطرى مشترك.. 900 ألف تغريدة مزيفة فى 24 ساعة

الرقص على إيقاع الإخوان فى شارع محمد على..الجماعة والمقاول.. قصة فيلم هابط لاستغفال «عاصرى الليمون» من جديد.. عودة عصر أفلام المقاولات الساذجة بإنتاج تركى قطرى مشترك.. 900 ألف تغريدة مزيفة فى 24 ساعة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة