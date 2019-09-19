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مصرع سيدة وإصابة 5 آخرين فى حادثى تصادم بالدقهلية والشرقية

الخميس، 19 سبتمبر 2019 03:49 م
مصرع سيدة وإصابة 5 آخرين فى حادثى تصادم بالدقهلية والشرقية جثه - أرشيفية
المحافظات - شريف الديب - فتحية الديب

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لقيت سيدة مصرعها وأصيب 5 آخرين فى حادثى تصادم بمحافظتى الدقهلية والشرقية.
 
ففى الدقهلية لقيت سيدة مسنة مصرعها بعد أن صدمها قطار المنصورة المنزلة أمام مزلقان الجواير التابعة لمركز ميت سلسيل.
 
تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطاراً من اللواء السيد سلطان مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم قطار بسيدة مسنة بمزلقان قرية الجواير التابع لدائرة المركز.
 
وعلى الفور انتقل ضباط مركز ميت سلسيل إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين أثناء عبور خديجة الدمرداش السيد أحمد 75 سنة مقيم بقرية الجوار، مزلقان السكة الحديد أثناء سير قطار المنصورة المنزلة، والمزلقان مغلق أدى إلى دهسها ووفاتها فى الحال، وجارى استدعاء النيابة العامة إلى مكان الحادث لمعاينة الجثمان وتحرر محضر بالواقعة

وفى الشرقية أصيب 5 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة مكروباص، بطريق " أبوكبير – فاقوس" أمام شبكة الكهرباء، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أبوكبير العام لتلقى الإسعافات الأولية.

تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطاراً من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية،، يفيد بورود بلاغًا بوقوع حادث تصام أمام شبكة الكهرباء، طريق " أبوكبير- فاقوس"  وتبين من الإنتقال والفحص انقلاب سيارة مكروباص.

وأسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص، تم نلقهم إلى مستشفى أبوكبير، لتلقى الإسعافات الأولية، وتم تحرير محضر بالواقعة.

 

 


الدقهليه

الشرقيه

السكه الحديد

حوادث الطرق

مركز شرطه ابوكبير

شبكه الكهرباء

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