محكمة فرنسية تقضى بالسجن 3 أشهر مع وقف التنفيذ لسيدة رفضت خلع النقاب

كتب: أحمد علوى

قضى فيليب شيملا رئيس محكمة تولز الفرنسية بالسجن ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ، ضد سيدة رفضت الإمتثال لأوامر رجال الشرطة الذين طلبوا خلعه للتعرف عليها ، وخاصة أن ارتداء النقاب فى الأماكن العامة فى فرنسا امر محظور.

ووفقاً لصحيفة لا بروفانس الفرنسية، فان المتهمة ستدفع غرامة بقيمة 2000 يورو.

ومن ضمن التهم التى أدت إلى هذا العقاب، هو تعدى عائشة حنين البالغة من العمر 25 عام، بشكل هيستيرى على رجال الأمن إضافة إلى أنها قامت بعقر احد رجال الأمن (من السيدات) وهى التى كانت المكلفة باصطحابها واحتجازها، مما تسبب له بحرج.

وأشارت نتائج التحقيقات أن السيدة قالت لرجال الشرطة، "أنتم كلاب، عليكم اللعنة جميعاً"، مضيفا:" لن اخلع النقاب، إفعل كل ما تريده".

ومن جانبها قالت المدعية أليس مازيير، "لقد ادعت الشابة في البداية أنها لم تهين الشرطة ، ثم اعترفت بأقوالها، وانها قالت تلك الأقوال وانها تعدت بالإهانة اللفظية والجسدية على رجال الأمن".

وبررت المتهمة أفعالها بأنها "ردًا على سوء المعاملة من جانب الشرطة".