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لو عندك ألم مفاصل ومشاكل فى عينك.. قد تكون مصابًا بمتلازمة سجوجرن

الخميس، 19 سبتمبر 2019 05:33 م
لو عندك ألم مفاصل ومشاكل فى عينك.. قد تكون مصابًا بمتلازمة سجوجرن متلازمة سجوجرن أرشيفية
كتبت فاطمة خليل

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ربما تكون هذه هى المرة الأولى التى تسمع فيها عن متلازمة "سجوجرن"، وهى من أمراض المناعة الذاتية، التى تؤثر على كل أجزاء جسمك من العين للجلد للفم للمفاصل، تعرف فى هذا التقرير على أبرز أعراض متلازمة سجوجرن، وفقًا لموقع "versusarthritis".

ومتلازمة سجوجرن من أمراض المناعة التى تجعل الجهاز المناعى يصاب بالارتباك ويبدأ في مهاجمة أنسجة الجسم الصحية.

وينتج عن هذه المتلازمة التهاب وهو رد فعل الجسم الطبيعي للإصابة أو العدوى، وقد تلاحظ التهابًا إذا كان لديك جرح ويتحول إلى اللون الأحمر ويصاب بالتورم.

dry eyes woman hero
 
ويؤثر الالتهاب في متلازمة سجوجرن بشكل خاص على الغدد في جسمك التي تنتج الدموع واللعاب، هذا يسبب جفاف عينيك وفمك. يمكن أيضًا أن تتأثر أجزاء أخرى من الجسم، ما يؤدي إلى جفاف:

-البشرة.

-الحلق.

- أنابيب التنفس.

-القناة الهضمية.

-المهبل.

وهناك نوعان من متلازمة سجوجرن، عندما تكون لديك بمفردها، تُعرف باسم متلازمة سجوجرن الأولية، وعندما تكون لديك ومرتبطة بمرض أخر، تُعرف باسم متلازمة سجوجرن الثانوية، حيث قد يعاني الأشخاص المصابون بمتلازمة سجوجرن الثانوية من حالات أخرى مثل التهاب المفاصل الروماتويدي أو الذئبة أو التصلب الجهازي.

أعراض متلازمة سجوجرن
 

تشمل الأعراض الأكثر شيوعًا لمتلازمة سجوجرن:

-جفاف العيون.

-جفاف الفم.

-الشعور بالتعب والألم.

كثير من الأشخاص الذين يعانون من هذه الحالة ليس لديهم أي أعراض أخرى،  ومع ذلك يمكن أن تختلف الأعراض كثيرًا من شخص لآخر، يجد بعض الأشخاص أنهم قادرون على إدارة حالتهم بشكل جيد، بينما يجد آخرون أن لها تأثيرًا كبيرًا على حياتهم اليومية.

مشاكل العين

قد تشعر أن عينيك جافة وحمراء، أو كما لو أنها مليئة بالحصى أو الرمل، بعض الناس يشعرون بعدم الراحة تحت الإضاءة القوية مع تورم الجفون ومشاكل فى الرؤية.

مشاكل الفم والحنجرة

قد يكون فمك جافًا وقد تصاب بقرح الفم، قد يكون من الصعب في بعض الأحيان الابتلاع، أو قد تجد تغير المذاق، قد تجد أنك تحتاج إلى شرب الماء أثناء تناول الطعام، وبعض الناس يعانون من سعال جاف، يمكنك أيضًا رؤية تشققات في الجلد في زوايا فمك.

جفاف الفم
جفاف الفم

الإعياء والتعب

قد تشعر بالتعب الشديد، جسديًا وعقليًا، وقد تجد صعوبة في التركيز بدون سبب واضح، يبدأ بعض الناس في الشعور بالإحباط أو الاكتئاب نتيجة لحالتهم والتعب الذي تسببه لهم.

ألم المفاصل والعضلات

قد تصاب بألم المفاصل وتورمها، أو قد تشعر أن أجزاء مختلفة من الجسم، مثل عضلاتك، تشعر بالألم، وبعض الأشخاص الذين يعانون من هذه الحالة يصابون بالصداع.

أعراض أخرى

قد تشعر كما لو أن الأجزاء الأخرى من الجسم أكثر جفافًا من المعتاد، مثل:

-الأمعاء - قد يتسبب ذلك في أعراض مشابهة لمتلازمة القولون العصبي، مثل ألم البطن والإسهال والإمساك

-مثانتك - قد يتسبب ذلك في تهيج أو ألم أو الحاجة إلى التبول أكثر من المعتاد.

-بشرتك- يمكن أن تجعلك تشعر بحكة أو حساسية بشكل غير عادي لأشعة الشمس القوية وقد تصاب أيضًا بالطفح الجلدي.

-الممرات الهوائية - قد تجعلك أكثر حساسية للأشياء الموجودة في الهواء ، مثل الدخان أو الغبار، ويسبب السعال الجاف.

 


متلازمة سجوجرن

اعراض متلازمة سجوجرن

مشاكل العين

اسباب جفاف العين

اسباب جفاف الفم

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