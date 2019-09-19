"لشكه فى سلوكها".. أب يقتل ابنته ويقطع جثتها بالإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية على أشلاء لجثة سيدة بعد أن عثر عليها أحد عمال النظافة وبالفحص والمعاينة واتخاذ الإجراءات القانونية تبين أنها لفتاه تخلص منها والدها بخنقها ثم تقطيع جثتها والتخلص من أجزاء منها فى الطريق العام.

البداية تلقى اللواء أشرف الجندي، مدير أمن الإسكندرية، Yخطار من مأمور قسم شرطة المنتزة ثالث، يفيد بورود بلاغ عامل النظافة بشارع مصطفي كامل بالعثور علي أجزاء آدمية لسيدة بصناديق القمامة أمام قاعة افراح بدائرة القسم.

علي الفور تم تشكيل فريق بحث تحت إشراف اللواء شريف عبد الرؤوف، مدير المباحث الجنائة، وتكليف ضباط مباحث القسم، وبالانتقال والفحص تبين وجود رأس لفتاه وبها اثار ضرب وتعذيب.

وكشفت تحريات ضباط مباحث القسم، أن المتهم محمد محمد صبري، 50 سنة، نقاش زخرفي، مقيم بدائرة القسم، هو والد المجني عليها وراء ارتكاب الواقعة، وذلك بسبب شكة في سلوكها.

تم عمل كمين بمعرفة ضباط مباحث القسم والقي القبض عليه وبمواجهتة اعترف بارتكاب الواقعة بسبب شكه في سلوك نجلته وأضاف المتهم أن نجلته تم انفصالها عن زوجها بعد جوازهما الذي دام لمدة شهر وعندما عادت الي منزله قام بقتلها وتقطيعها الي اجزاء وقام بإلقائها بصناديق القمامة والاحتفاظ بباقي الأجزاء داخل الثلاجة حتي يتم التخلص منهم، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.