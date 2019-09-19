فحص 1420 مواطنا فى قافلة طبية بـ"منشأة طاهر" ببنى سويف

بنى سويف أيمن لطفى

أعلنت محافظة بنى سويف عن تنظيم قافلة طبية بقرية منشأة طاهر بمركز اهناسيا غرب بنى سويف، والتى تم خلالها فحص 1420 مواطنا فى تخصصات "الباطنة، الأطفال، المسالك البولية، العيون، الأسنان، الأنف والأذن والحنجرة، وأمراض النساء"، وتم صرف العلاج للمرضى بالمجان.

وقال بيان صحفى صادر عن المحافظة ، اليوم الخميس ، إلى أن هذه القوافل تأتى ضمن تنفيذ برنامج القوافل الطبية ، بالقرى الأكثر احتياجا، حيث تشمل خطة المحافظة فى هذا المجال كافة القرى البالغ عددها 222 قرية وتوابعها، التى تزيد عن 860 عزبة.

وتفقد القافلة الطبية بقرية منشأة طاه ،ر اللواء عصام العلقامى السكرتير العام " بالإنابة عن المحافظ المستشار هانى عبد الجابر" كما شارك بالحضور الدكتور أحمد بغدادى ،وكيل مديرية الصحة ، والمحاسب يحى ياسين رئيس مركز ومدينة اهناسيا، وعدد من التنفيذيين المعنيين.