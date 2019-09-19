صور.. نائب رئيس جامعة المنصورة يتفقد التجهيزات النهائية للعام الدراسى الجديد

الدقهلية - سارة الباز

تفقد الدكتور محمد عطية البيومى، نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون التعليم والطلاب، اليوم الخميس، الأماكن التى ستقام فيها فعاليات الأنشطة الطلابية بداخل الحرم الجامعى.

كما تفقد أعمال النظافة والتجميل بالمنطقة الموجودة أمام مبنى أبو بكر الصديق بمدينة جيهان للطالبات بجوار مبنى كلية التربية، وذلك فى إطار الاستعدادت للعام الدراسى الجديد 2019 / 2020 .

رافقه فى الجولة كل من: محمد عبد اللطيف، أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد العدل، مسئول التواصل الطلابى بالجامعة، وإبراهيم فهمى، مدير عام رعاية الطلاب.

جدير بالذكر قيام الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، ونائبيه الدكتور محمود المليجى، نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع، والدكتور محمد عطية، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بعدة جولات تفقدية على مختلف الكليات خلال الأيام الماضية.

وأكد الدكتور أشرف عبد الباسط خلال اجتماعه الأخير مع عمداء الكليات على تفعيل قرار الكتب الإلكترونية على نسخ CD، ونشر المناهج عبر الموقع الرسمى لجامعة المنصورة، ونشر اللافتات الإرشادية للطلاب للتيسير عليهم، وإتمام صيانة وتطوير المعامل وقاعات ومدرجات الدراسة لضمان جاهزيتها .

كما قام الدكتور محمود المليجى، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بزيارة لكلية الحقوق، حيث استقبله الدكتور شريف خاطر، عميد الكلية، لمتابعة ما تم إنجازه فى خطة الجامعة لاستعداد الكليات للعام الدراسى الجديد، حيث تفقد كافة الاستعداد والتدابير، بما فيها احتياطات الأمن والسلامة اللازمة لضمان سير العملية التعليمية، بالإضافة إلى قاعات ومدرجات الكلية والمكاتب الإدارية للتأكد من جاهزية الجهاز الإدارى بالكلية لاستقبال الطلاب الجدد.



أثناء تفقد تجميل المنطقة الخضراء أمام مدينة جيهان للطالبات



أثناء تفقد نائب رئيس الجامعة لأعمال التجميل



الدكتور محمد عطية يتفقد أماكن إقامة فعاليات الأنشطة الطلابية