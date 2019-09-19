صور.. رئيس جامعة قناة السويس: رفع كفاءة المدن الجامعية

الإسماعيلية – جمال حراجى

تستعد جامعة قناة السويس لاستقبال العام الدراسى الجديد على الجانبين التعليمى والبنية التحتية، وتبدأ الدراسة فعليا يوم الأحد القادم.

وقال الدكتور طارق رحمى رئيس جامعة قناة السويس إن كليات الجامعة، انتهت من التجهيزات اللازمة لاستقبال الطلاب والخاصة بالصيانة وتجهيز القاعات والمدرجات والوسائل التعليمية وعمل الجداول الدراسية، ووضع خطة للأنشطة الطلابية.

وقال الدكتور رحمى فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إنه على المستوى البنية التحتية فيوجد العديد من أعمال التطوير خاصة ببوابات الجامعة منها، طب أسنان (خروج فقط) تمريض ( دخول فقط) إلى جانب البوابة الرئيسية للجامعة جارى الآن الانتهاء من عملية الصب الميكانيكى لمسار الدراجات وممشى الطلاب ببوابة عثمان، وجارى الانتهاء من تجهيز بوابة طب الأسنان، وذلك بوضع ألواح البولى كربونيت للمظلات المخصصة للطلاب بالممشى على طول بوابة تمريض، وتعتبر هذه المرحلة الأولى من خطة تشمل مسار كامل للدراجات حول جميع كليات الجامعة بخمس محطات للانتظار لخدمة الدراجات.

وأضاف الدكتور رحمى أن الجامعة حرصت على تعريف طلابها بالخدمات التى تقدمها لهم، حيث يتم توزيع مطويات تعكس كيفية التوجه لهذه الإدارات التى تقدم لهم خدمات طبية أو بالمدن الجامعية، وذلك حتى يعرف كل طالب حقوقه وواجباته وكيفية ممارسة النشاط والتوجه إلى إدارات رعاية الشباب وكذلك مراكز الدعم الأكاديمي.

وأوضح الدكتور طارق رحمى أن المدينة الجامعية جاهزة تماما لاستقبال الطلاب والطالبات بداية من غدا الخميس 19 سبتمبر حيث تم الانتهاء من تزيين الجداريات والتى قام بإعدادها الطالبات على مداخل ومبانى المدينة الجامعية وذلك بمتابعة رائد جلال مدير إدارة النشاط الفنى ونبوية عبد الفتاح محمد مدير ادارة رعاية الشباب بالمدينة الجامعية للطالبات، حيث تم تنظيم معسكرات للطالبات المتطوعات داخل المدينة الجامعية للبنات، للمشاركة فى أعمال الدهانات والتجميل حتى يزيد شعور الطلاب بالانتماء والحرص على المدينة ونظافتها تحت شعار مدينتك بيتك الثانى، بالإضافة زيادة عدد المظلات داخل المدينة أثناء التسكين.

وتابع الدكتور طارق راشد رحمى، أنة تم الانتهاء من استكمال مبنى المدرجات الجديد لكلية الآداب والعلوم الإنسانية وجاهز يته لاستقبال الطلاب من اليوم الأول من الدراسة واستغرق إنشاء هذا المبنى 18 شهر، وتم وضع تصور للمنطقة المحيطة بالمبنى، على أن يقام أماكن خاصة بانتظار السيارات ويضم المبنى مدرجين بسعة 650 طالب وطالبة لكل مدرج بالإضافة إلى القاعات التدريسية ومعامل اللغات، وان المبنى الجديد سيخصص لأقسام اللغة العربية والفلسفة والتاريخ واللغة الإنجليزية أما المدرجات فهى متاحة أيضا لطلاب قسم الاجتماع إلى جانب الأربع أقسام السابقة، بالإضافة إلى توفر برمج غير تقليدية لأول مرة بكلية الآداب والتى تضم ترجمه فورية باللغة الإنجليزية والفرنسية والاستشعار عن بعد، كما أنة تم تحديث وتجديد المدرجات من خلال تزويدها بعدد 496 مروحة وداتاشو وزيادة عدد الكراسى والسبورات الذكية والبيضاء ومعملين للصوتيات ومعمل نظم المعلومات الجغرافية.



2- رئيس الجامعة يتفقد تجهيزات الجامعة



3- مبنى كلية الاداب الجديد



5- مظلات جديدة للطلاب



6- تطوير البوابات والمداخل



7- رفع كفاءة مداخل الجامعة والطرق



8- إستعدادات الجامعة للعام الدراسى



9- قاعاتمكيفة بالمدينة الجامعية